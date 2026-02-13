Вперше з кінця холодної війни: про розробку якої смертельної зброї заговорила Європа

Європейські країни почали розробляти альтернативну систему безпеки після того, як у 2025 році США тимчасово призупинили передачу Україні розвідувальної інформації. Як повідомляє Bloomberg, цей крок поставив під сумнів надійність американських гарантій і змусив союзників замислитися над власним ядерним стримуванням.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

Головне питання – майбутнє американської "ядерної парасольки", яка десятиліттями забезпечувала безпеку континенту. У разі її ослаблення Європа може залишитися сам на сам із Росією, що володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом.

Наразі лише Франція та Велика Британія мають власну ядерну зброю – близько 400 боєголовок. Очікується, що президент Еммануель Макрон може запропонувати поширити французьке ядерне стримування на інші країни Європи. Втім експерти сумніваються, чи готовий Париж ризикувати власною безпекою заради союзників.

Старший науковий співробітник Інститут ООН з досліджень у галузі роззброєння Павло Повдіг зазначає, що навіть за наявності потенціалу Франція неминуче зіткнеться з нищівною відповіддю у разі ядерного конфлікту.

Тема ядерного стримування стане ключовою на Мюнхенська конференція з безпеки, де союзники обговорять нову архітектуру безпеки. Водночас створення власного ядерного потенціалу потребує величезних інвестицій, інфраструктури та політичної волі.

Ситуацію ускладнюють і політичні ризики. У Франції опозиційні політики, зокрема Марін Ле Пен та Жордан Барделла, виступають проти спільного ядерного щита.

На тлі зростання глобальної нестабільності Європа змушена готуватися до нової реальності – світу, де гарантії безпеки більше не є безумовними, а виживання залежить від власної сили.

