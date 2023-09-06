Впервые с начала войны суд ЕС удовлетворил иск российского бизнесмена, генерального директора Ozon Group Александра Шульгина по поводу исключения его из обновленных санкционных списков ЕС, чем фактически снял с него санкции .

Александр Шульгин (фото из открытых источников)

В решении Суда говорится, что, принимая решение, фемида учла то, что Шульгин ушел с должности гендиректора Ozon Group и вышел из Совета директоров 11 апреля 2022 года, после введения санкций Европейского Союза.

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Также в Совете ЕС согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки, что будут опубликованные в сентябре, учитывая слабость аргументов против бывшего бизнесмена.

Известно, что Александра Шульгина включили в санкционные списки как руководителя Ozon Group – ведущей российской платформы в сфере электронной коммерции. Именно она приносит значительные доходы бюджету Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Путина публикуется в западных журналах по при санкции . Дочь хозяина Кремля Мария Воронцова продолжает публиковать свои статьи в американских и швейцарских научных изданиях. Санкции Запада этому сотрудничеству никак не мешают. Дочь Путина является кандидатом медицинских наук и эндокринологом. Представители СМИ обнаружили на сайте МГУ ссылку на ее работы в зарубежных журналах.

Так, за 2022 и 2023 год Мария Воронцова опубликовала четыре научных статьи, посвященные проблемам эндокринологии в изданиях Соединенных Штатов и Швейцарии The Endocrine Society и MDPI Publishing. Из них одна работа была опубликована до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Все остальные после начала войны. Все работы дочь Путина написала вместе с другими учёными из Московского государственного университета.

