Впервые за полвека: археологический памятник Великобритании закрыли на ремонт

Археологический памятник Великобритании, который знают во всем мире — величественный Стоунхендж закрывают на ремонт. Об этом сообщает издание Independent.



Стоунхендж разрушается от ветра и дождя, фото из открытых источников

Реконструкцию памятника проведут впервые за 60 лет. Известно, что во время лазерного сканирования ученые обнаружили эрозию на камнях — образованные ветрами и дождями трещины и отверстия в перемычкових камнях. Также обнаружено повреждение на стыках и в бетонном растворе, который был нанесен в 50-х годах прошлого века.

Планируется заменить бетон на известковый раствор. В частности, отремонтируют камень, который служил перемычкой и треснул при падении в 1900 году. Последний раз его ремонтировали в 1958 году, починив бетоном.



Вокруг доисторического сооружения построят леса, а новый ремонт проведут на протяжении двух недель. Ремонтные работы будут проводить специалисты-консерваторы.

По словам старшего куратора Хизер Себир, уникальность Стоунхенджа именно в перемычках и специальных соединениях для их крепления. За более чем четыре тысячи лет от ветра и дождя образовались трещины и дыры на поверхности камня, которые надо залатать.



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