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Главная Новости Мир Европа Впервые за полвека: археологический памятник Великобритании закрыли на ремонт
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Впервые за полвека: археологический памятник Великобритании закрыли на ремонт

Стоунхендж нуждается в ремонте, считают ученые

сегодня, 20:40
Автор:

Козлова Альбіна

Археологический памятник Великобритании, который знают во всем мире — величественный Стоунхендж закрывают на ремонт. Об этом сообщает издание Independent.

Впервые за полвека: археологический памятник Великобритании закрыли на ремонт

Стоунхендж разрушается от ветра и дождя, фото из открытых источников

Реконструкцию памятника проведут впервые за 60 лет. Известно, что во время лазерного сканирования ученые обнаружили эрозию на камнях — образованные ветрами и дождями трещины и отверстия в перемычкових камнях. Также обнаружено повреждение на стыках и в бетонном растворе, который был нанесен в 50-х годах прошлого века.

Планируется заменить бетон на известковый раствор. В частности, отремонтируют камень, который служил перемычкой и треснул при падении в 1900 году. Последний раз его ремонтировали в 1958 году, починив бетоном.

Вокруг доисторического сооружения построят леса, а новый ремонт проведут на протяжении двух недель. Ремонтные работы будут проводить специалисты-консерваторы.

По словам старшего куратора Хизер Себир, уникальность Стоунхенджа именно в перемычках и специальных соединениях для их крепления. За более чем четыре тысячи лет от ветра и дождя образовались трещины и дыры на поверхности камня, которые надо залатать.

Англичанин Ричард Вудман-Бейли в детстве положил копейку под одним из камней в 1950-х годах. Сейчас ему 71 год и мужчина положит на место новую специально отчеканеную для этого события монету 2021 года.

Ричард Вудман-Бейли — сын главного архитектора по вопросам старинных памятников. Монету для него изготовят на Королевском монетном дворе. Директор службы коллекционирования Королевского монетного двора Ребекка Морган сообщила, что для этого случая создали 20-фунтовую серебряную монету с изображением Великобритании.

Как сообщал портал "Комментарии", в Иордании внезапно окрасилась вода в озере.


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Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/stonehenge-england-undergoes-repairs-b1919666.html
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