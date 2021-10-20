Врачи осмотрели Саакашвили - решение консилиума

Медики посетили задержанного грузинского политики и встревожены состоянием его здоровья, утверждает информационное агентство Deutsche Welle.

Саакашвили, экс-президент Грузии - фото из сети

Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии, 20-ый день голодает в тюрьме города Рустави, где врачи наблюдают за его состоянием. Последний консилиум специалистов настойчиво советует перевести голодающего в медицинское учреждение для наблюдения и интенсивного лечения. Состояние здоровья Саакашвили может ухудшиться в любой момент.

Николоз Кипшидзе, личный врач политика, говорит о госпитализации, которая может состояться в ближайшую субботу, так как он оценивает его состояние здоровья как стабильно тяжелое. Однако для нее требуется разрешение задержанного, которого пока нет.

Саакашвили, по словам его врача, страдает от талассемии — наследственной болезни крови. Болезнь связана с нарушением синтеза гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода. Основным способом лечения тяжелых состояний является переливание крови и трансплантация костного мозга. При этой болезни голодание, которое начал Саакашвили, очень опасно, объясняет Николоз Кипшидзе, тревожась за своего пациента.

Власти Грузии открыли четыре уголовных дела против экс-президента. 1 октября он вернулся в страну, чтобы поддержать оппозиционную партию "Единое национальное движение" на муниципальных выборах. Согласно договору нынешнего руководства с Европейским Союзом, если бы правящая партия "Грузинская мечта" набрала меньше 43% голосов, то в ближайшее время должны были состояться досрочные выборы, на которых соратники заключенного политика надеялись победить. "Единое национальное движение" набрало треть голосов, "Грузинская мечта" — почти 47%, то есть надежды не оправдались.

О намерениях Саакашвили высказался политический эксперт Валерий Клочок , о чем издание "Комментарии" ранее информировало своих читателей.

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