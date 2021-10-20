logo
Русский Українська

BTC/USD

63875.15

ETH/USD

3861.48

LTC/USD

187.89

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Врачи осмотрели Саакашвили - решение консилиума
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи осмотрели Саакашвили - решение консилиума

Голодание грузинского экс-президента угрожает его жизни и здоровью

сегодня, 13:07
Автор:

Елена Бурдейная

Медики посетили задержанного грузинского политики и встревожены состоянием его здоровья, утверждает информационное агентство Deutsche Welle.

Врачи осмотрели Саакашвили - решение консилиума

Саакашвили, экс-президент Грузии - фото из сети

Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии, 20-ый день голодает в тюрьме города Рустави, где врачи наблюдают за его состоянием. Последний консилиум специалистов настойчиво советует перевести голодающего в медицинское учреждение для наблюдения и интенсивного лечения. Состояние здоровья Саакашвили может ухудшиться в любой момент.

Николоз Кипшидзе, личный врач политика, говорит о госпитализации, которая может состояться в ближайшую субботу, так как он оценивает его состояние здоровья как стабильно тяжелое. Однако для нее требуется разрешение задержанного, которого пока нет.

Саакашвили, по словам его врача, страдает от талассемии — наследственной болезни крови. Болезнь связана с нарушением синтеза гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода. Основным способом лечения тяжелых состояний является переливание крови и трансплантация костного мозга. При этой болезни голодание, которое начал Саакашвили, очень опасно, объясняет Николоз Кипшидзе, тревожась за своего пациента.

Власти Грузии открыли четыре уголовных дела против экс-президента. 1 октября он вернулся в страну, чтобы поддержать оппозиционную партию "Единое национальное движение" на муниципальных выборах. Согласно договору нынешнего руководства с Европейским Союзом, если бы правящая партия "Грузинская мечта" набрала меньше 43% голосов, то в ближайшее время должны были состояться досрочные выборы, на которых соратники заключенного политика надеялись победить. "Единое национальное движение" набрало треть голосов, "Грузинская мечта" — почти 47%, то есть надежды не оправдались.

О намерениях Саакашвили высказался политический эксперт Валерий Клочок , о чем издание "Комментарии" ранее информировало своих читателей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/likari-rekomenduiut-hospitalizuvaty-saakashvili/a-59556851
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ