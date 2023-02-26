Вредит не только Украине: Венгрия дала сигнал о задержке для Финляндии и Швеции

Венгрия несколько раз откладывала решение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО. В этот раз голосование перенесено на конец марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

После российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия подали свои заявления на вступление в НАТО, чтобы обезопасить себя от возможной агрессии со стороны России. Большинство членов НАТО быстро согласились и приняли решение о вступлении скандинавских стран в военную организацию. Только две страны из 30 членов НАТО затягивают Турцию и Венгрию. Последняя заявляла, что согласует вступление Швеции и Финляндии в феврале 2023 года, однако руководитель офиса венгерского президента Гергели Гуляш заявил, что ратификация может произойти не раньше конца марта.

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"Парламент внесет это в повестку дня в понедельник и начнет обсуждение закона на следующей неделе", – сказал Гуляш на пресс-конференции.

По венгерским законам принятие законодательства занимает около 28 дней, поэтому самый быстрый момент, когда Венгрия согласует вступление в НАТО Швеции и Финляндии – это 21 марта.

Однако вероятность быстрого принятия решения не велика. Премьер-министр Виктор Орбан обвинил обе скандинавские страны в "откровенной лжи" о состоянии верховенства права и демократии в Венгрии. Венгерский лидер сообщил, что между парламентскими группами требуются дополнительные переговоры перед голосованием.

Как сообщает Reuters, в июле 2022 года правительство Орбана продвинуло закон о повышении налогов всего за два дня. Интересно, что законопроект о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО поступил в венгерский парламент в то же время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дипломатическом скандале между США и Венгрией.

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