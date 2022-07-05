Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: как это отразится на украинских перспективах

В штаб-квартире НАТО завершились переговоры о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Во вторник, 5 июля, главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин уже заявил, что НАТО не защитит граждан Финляндии и Швеции от удара российской армии. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии", в том числе в ракурсе украинских евроатлантических перспектив.

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РФ пытается изобразить наличие силы при очень слабой и заведомо проигрышной игре

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин уверен, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это большой вклад в будущую победу Украины в войне с Россией.



"Мы говорим о формировании мощного европейского организованного фронта противодействия военной агрессии РФ. Причем речь идет не о железном занавесе (в цифровую эпоху это невозможно), а скорее – о стеклянном куполе над Россией. Также надо понимать, что стране-агрессору придется отвлечь серьезные силы для противодействия возможному театру военных действий в Арктике", – поясняет Андрей Мишин.



По мнению эксперта, пока на территории Украины идут боевые действия, говорить о вступлении нашей страны в НАТО не приходится.



"Не следует провоцировать наших западных партнеров, как это пытается делать глава МИД – Дмитрий Кулеба. Безответственно требовать принять в Альянс как можно скорее Украину, аргументируя это тем, что так легко вступили в блок Швеция и Финляндия. Это две развитые, самодостаточные в военно-техническом, социально-экономическом, политическом смысле скандинавские страны. Лидеры с точки зрения индекса человеческого развития. А Украина – в войне, с территориальными и экономическими проблемами, с массой вопросов касательно коррупции, реформ, олигархов во власти", – отмечает Андрей Мишин.



Он считает, что вопрос вступление Швеции и Финляндии в НАТО фактически решен. И Россия к этому, похоже, готова. Понимая, что ничего противопоставить расширению Альянса не может.



"Скорее всего, всё окончится просто угрожающими заявлениями. Без столкновений. Нынешние же угрозы со стороны ряда российских политиков не стоит воспринимать всерьез. Думаю, РФ понимает, что проиграла, но пытается изобразить наличие силы при очень слабой и заведомо проигрышной игре", – резюмирует эксперт.



Миру нужны новые ответы на старые вызовы

По мнению политолога, добровольца спецподразделения "Хорт" Кирилла Сазонова, столь быстрый прием Финляндии и Швеции в НАТО говорит о том, что сам процесс может быть быстрым.



"Оказывается, не требуется долгого пути по предоставлению Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе и так далее, неких сложных стандартов. Решение – исключительно политическое. И раз оно принято, страна быстро становится членом НАТО. То есть, мы убедились, что инициатива бывшего президента Петра Порошенко по внесению в Конституцию Украины курса в НАТО и ЕС – не более чем технология, которая никак не работала и выглядела в глазах Альянса довольно жалко. Если страна нужна НАТО – ее туда берут быстро. Если Альянс не готов по каким-то причинам (либо какие-то страны блока не хотят видеть данное государство в рядах НАТО, как это было по отношению к Украине со стороны Германии и Франции – якобы чтобы не злить Россию), то вам будут бесконечно рассказывать о борьбе с коррупцией, неких высоких стандартах. И откладывать процесс до бесконечности", – подчеркивает политолог.



Так что, продолжает он, возможно, прав президент Зеленский, когда говорит о необходимости создания новой системы коллективной безопасности. Не вместо НАТО. Но эффективнее – по реагированию на угрозы. Где члены такого клуба в течение 24 часов приходят на выручку друг другу. Вводят санкции против того, кто напал на союзника. Поставляют оружие, боеприпасы.



"Об этом говорили на днях и экс-лава НАТО Расмуссен с главой Офиса президента Ермаком – на первом заседании рабочей группы по безопасностным гарантиям для Украины.

О том, что нужно строить параллельно с имеющейся – новую систему коллективной безопасности, в первую очередь, на украинском опыте борьбы с российской агрессией. Речь о всё тех же поставках оружии без ограничения, без политического затягивания, введение жесткого санкционного режима против напавшего, – уточняет Кирилл Сазонов. – Мы видим, что мир меняется. Ему нужны новые ответы на старые вызовы – агрессию, нарушение границ и так далее".

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