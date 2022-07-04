НАТО не защитит: в России уже угрожают Финляндии войной

Еще не так давно президент России Владимир Путин публично заявлял, что вступление в НАТО ни Финляндии, ни Швеции не есть угрозой для России, потому что Москвы нет с этими странами территориальных споров, а уже сейчас глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявляет, что НАТО не защитит граждан Финляндии и Швеции от удара российской армии. Как передает портал "Комментарии", так Володин отреагировал на предложение мэра финского города Лаппеенранта – разместить на границе с Россией базу НАТО. Спикер российской Госдумы опубликовал свою реакцию в Телеграмм.

Вячеслав Володин. Фото: из открытых источников

Мэр Лаппеенранта заявил о желании при необходимости предоставить городской аэропорт для размещения базы НАТО.

Вячеслав Володин отреагировал молниеносно, заявив, что власти приграничного городка в Финляндии очень сильно заблуждаются. Возлагая надежды на то, что НАТО их как-то защитит. Они, по мнению Володина, делают большую ошибку, соглашаясь на то, чтобы разместить базу НАТО в своем городке, потому что в таком случае под ударом могут оказаться мирные жители. В случае военных действий в первую очередь удары наносят именно по военным объектам.

"Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", – подчеркнул Володин.

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