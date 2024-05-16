Вучич и Орбан получили угрозы убийства после нападения на Роберта Фицо

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получили угрозы после нападения на словацкого премьера Роберта Фицо, в которого несколько раз стреляли на улице во время политического мероприятия. Сербские власти отреагировали и осудили угрозы президенту Вучичу.



Виктор Орбан и Александар Вучич. Фото из открытых источников

Александар Вучич в социальной сети X выразил слова поддержки после нападения на Роберта Фицо. Вучич заявил, что его "поверг в шок" инцидент с нападением на "друга Сербии" премьер-министра Словакии.

Под этим сообщением появились комментарии с угрозами Вучичу, в частности со словами "это была подготовка попытки убить тебя". В то время как другие угрозы касались не только Вучича, но и других политических лидеров.

"Остерегайтесь, вы, Додик (президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине) и Орбан (премьер-министр Венгрии)", — написал один из интернет-пользователей тогда как другой добавил, что "вскоре мы будем читать подобные новости о вас".

Министр финансов Сербии и один из ближайших соратников президента Вучича назвал угрозы "позорными и ужасными", особенно в то время, когда "президент борется за мир, стабильность и лучшую жизнь для граждан". Также на угрозы президенту Сербии отреагировала спикер парламента Ана Брнабич.

"Такие угрозы, а их было много в последние годы, особенно одиозны в то время, когда он прилагает сверхчеловеческие усилия, чтобы спасти нашу Сербию и нашу нацию от всего давления, которое на нас оказывается. Я считаю, что это не случайность, что именно в этот момент их присылают таким открытым и ужасным способом", – заявила Брнабич.

Подобное заявление также озвучил премьер-министр Сербии Милош Вучевич, отметивший, что ожидает немедленной реакции компетентных государственных органов.

"Такие ужасные угрозы являются уже хорошо известной схемой, с помощью которой в чрезвычайно важные и судьбоносные для Сербии моменты они пытаются сломать президента Вучича, а он борется и прилагает сверхчеловеческие усилия, чтобы не дать ООН принять резолюцию по Сребренице и спасти сербов от ярлыка геноцида" , – сказал Вучевич.

Генассамблея ООН в конце мая должна проголосовать за резолюцию ООН по Сребренице. В документе, среди прочего, хотят объявить 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида.

Отметим, что в июле 1995 года вблизи Сребреницы произошло одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, когда боснийские сербы убили более 8000 боснийских мужчин мусульман в возрасте 12-77 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нападающий, стрелявший в Роберта Фицо, имеет "российский след" в биографии.

Также "Комментарии" писали, что россияне массово убегают в Сербию, которую они превращают в свою "маленькую Москву" в Европе.

