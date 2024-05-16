Вучич и Орбан получили угрозы убийства после нападения на Роберта Фицо

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Slava Kot
Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получили угрозы после нападения на словацкого премьера Роберта Фицо, в которого несколько раз стреляли на улице во время политического мероприятия. Сербские власти отреагировали и осудили угрозы президенту Вучичу.
Виктор Орбан и Александар Вучич. Фото из открытых источников
Александар Вучич в социальной сети X выразил слова поддержки после нападения на Роберта Фицо. Вучич заявил, что его "поверг в шок" инцидент с нападением на "друга Сербии" премьер-министра Словакии.
Под этим сообщением появились комментарии с угрозами Вучичу, в частности со словами "это была подготовка попытки убить тебя". В то время как другие угрозы касались не только Вучича, но и других политических лидеров.
Министр финансов Сербии и один из ближайших соратников президента Вучича назвал угрозы "позорными и ужасными", особенно в то время, когда "президент борется за мир, стабильность и лучшую жизнь для граждан". Также на угрозы президенту Сербии отреагировала спикер парламента Ана Брнабич.
Подобное заявление также озвучил премьер-министр Сербии Милош Вучевич, отметивший, что ожидает немедленной реакции компетентных государственных органов.
Генассамблея ООН в конце мая должна проголосовать за резолюцию ООН по Сребренице. В документе, среди прочего, хотят объявить 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида.
Отметим, что в июле 1995 года вблизи Сребреницы произошло одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, когда боснийские сербы убили более 8000 боснийских мужчин мусульман в возрасте 12-77 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нападающий, стрелявший в Роберта Фицо, имеет "российский след" в биографии.
Также "Комментарии" писали, что россияне массово убегают в Сербию, которую они превращают в свою "маленькую Москву" в Европе.
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