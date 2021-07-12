Выборы в Молдове: кто победил и что это значит

В Молдове 11 июля состоялись досрочные парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, после обработки 100% бюллетеней, побеждает проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду с более 52% голосов. Блок "Коммунисты и социалисты" бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина получила менее 28%. Также в парламент проходит партия "Шор" во главе с бизнесменом Иланом Шором, у которой – менее 6%.



Назван победитель парламентских выборов в Молдове

Эксперты оценили для портала "Комментарии" результаты выборов в Молдове и рассказали, как могут развиваться события в будущем.

Кто попал в молдавский парламент

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля обращает внимание, что в парламент не попал блок политика-популиста Ренато Усатого, который рассматривался как вероятный союзник PAS. Зато отличный результат показала сама пропрезидентская политсила, взяв более половине голосов избирателей.

"По-видимому, избиратели Усатого после президентских выборов 2020 года перетекли к Санду, – размышляет эксперт. – Главный итог этих выборов – пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получает на почти 15% голосов больше, чем их оппоненты вместе взятые. Разрыв серьезный. У партии PAS будет возможность сформировать правительство. Появится ли конституционное большинство, пока говорить рано. Но монобольшинство в Молдове, похоже, появилось. И это значит – проевропейский курс реформ".

Владимир Воля уверен, что это отразится и на внешней политике, в том числе касательно Украины.

"Мы получаем в Молдове дружественное по отношению к себе правительство, партнера во многих региональных экономически проектах. И политического партнера по консолидации усилий для движения в ЕС и НАТО, а также – для противостояния Российской Федерации", – поясняет политолог.

Вместе с тем, по его мнению, политика нового правительства Молдовы по отношению к проблеме Приднестровья и РФ кардинально не изменится.

"Не следует ожидать резких движений по этим направлениям. Нужно понимать, что у Санду в парламенте будет достаточно серьезная оппозиция. И эти силы будут стремиться к реваншу, в том числе через еще одни досрочные выборы. К тому же, президент и правительство должны будут считаться с регионами, где оппозиция получила большинство. С точки зрения территориальной целостности Молдовы – это важно. И именно на сохранение единства будет ориентироваться новое правительство, – прогнозирует Владимир Воля. – Избегая тех действий, которые давали бы благодатную почву оппонентам и РФ раскачивать ситуацию".

По словам политолога, если Молдова будет проводить правильную, без эмоциональную, неконфликтную работу по сближению с Западом, то нынешние выборы станут моментом необратимости для старых политических элит.

"Фактически, имеем третий за несколько лет пример того, что старые политэлиты, постсоветская эпоха – уходят в прошлое, – считает эксперт. – Это и выборы в Украине в 2019 году – президентские и парламентские. Когда мы увидели, что все представители старой политической, постсоветской элиты проиграли новому несистемному кандидату и его партии. И недавние досрочные выборы парламента в Армении. Несмотря на множество критических замечаний в адрес премьера Пашиняна, избиратели проголосовали за него и его партию. А теперь и выборы в Молдове продолжили этот тренд".

Конец конституционного кризиса в Молдове

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян уверен, что эти выборы могут положить конец конституционному кризису в Молдове.

"По их результатам представительство открыто пророссийских сил в парламенте уменьшится, что в большей степени развяжет руки президенту Майи Санду. Эти выборы, это ещё и переподтверждение её легитимности как лидера государства. В некоторой степени, именно сейчас Санду довыиграла президентскую кампанию", – подчеркивает Олег Саакян.

По его мнению, для Украины эти выборы, прежде всего, могут дать прогнозируемую и более устойчивую Молдову в лице команды Майи Санду – партнёра с понятными интересами и ориентирами. А это, уверен Олег Саакян, позволит вывести взаимоотношения Украины и Молдовы из "режима ожидания".

Ранее "Комментарии" писали, что Украина и Молдова углубляют сотрудничество.

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