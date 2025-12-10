Выдадут ли Фирташа в США: австрийский суд принял окончательное решение

Австрийский суд окончательно отказал США в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, поставив таким образом точку в более чем десятилетней юридической борьбе.

Дмитрий Фирташ. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, Высший региональный суд Вены подтвердил, что решение низшей инстанции о блокировании выдачи Фирташа окончательно. Американские прокуроры пропустили срок для подачи апелляции, поэтому дело теперь считается закрытым.

Фирташ, построивший свой бизнес на торговле газом, в том числе в партнерстве с российским "Газпромом", уже много лет живет в Вене и перенес туда часть своих компаний.

Сейчас он находится под санкциями СНБО с 2021 года, а в 2024 году свои санкции в отношении него ввела и Великобритания.

Фирташа задержали в Вене еще в марте 2014 года по запросу ФБР, подозревавшего его во взяточничестве и создании коррупционной схемы для доступа к титановым месторождениям в Индии. Бизнесмена тогда отпустили под залог 125 млн. евро.

В 2017 г. суд в Вене согласился на экстрадицию, но впоследствии Верховный суд Австрии приостановил этот процесс, вернув дело на пересмотр. Теперь, по оценкам юристов, экстрадиция Фирташа окончательно заблокирована.

