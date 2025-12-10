logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Чи видадуть Фірташа до США: австрійський суд ухвалив остаточне рішення

Раніше бізнесмена Дмитра Фірташа відпустили з-під арешту під заставу у 125 млн євро

10 грудня 2025, 18:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Австрійський суд остаточно відмовив США в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа, поставивши таким чином крапку у понад десятирічній юридичній боротьбі.

Чи видадуть Фірташа до США: австрійський суд ухвалив остаточне рішення

Дмитро Фірташ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, Вищий регіональний суд Відня підтвердив, що рішення нижчої інстанції про блокування видачі Фірташа є остаточним. Американські прокурори пропустили строк для подання апеляції, тож справа тепер вважається закритою.

Фірташ, який побудував свій бізнес на торгівлі газом, зокрема у партнерстві з російським "Газпромом", вже багато років живе у Відні й переніс туди частину своїх компаній.

Нині він перебуває під санкціями РНБО з 2021 року, а у 2024 році свої санкції щодо ного запровадила й Велика Британія.

Фірташа затримали у Відні ще в березні 2014 року на запит ФБР, яке підозрювало його у хабарництві та створенні корупційної схеми для доступу до титанових родовищ в Індії. Бізнесмена тоді відпустили під заставу 125 млн євро.

У 2017 році суд у Відні погодився на екстрадицію, але згодом Верховний суд Австрії призупинив цей процес, повернувши справу на перегляд. Тепер, за оцінками юристів, екстрадиція Фірташа остаточно заблокована.

Раніше портал "Коментарі" писав, що незважаючи на повномасштабну війну з Росією, в Україні продовжують залишатися компанії, які не тільки продовжують працювати, але навіть успішно заробляють і в цей час, іноді збільшуючи свої доходи в 1,5 рази. Серед таких називали й компанії, пов’язані з Дмитром Фірташем. 

Видання "Коментарі" також писало, що колишній народний депутат України та член "Партії регіонів" Андрій Деркач, який втік до РФ, отримав звання героя Росії. При цьому навіть російські ЗМІ визнають, що раніше інформація про присвоєння Деркачу звання героя не з’являлася у відкритих джерелах.



