Чи видадуть Фірташа до США: австрійський суд ухвалив остаточне рішення

Австрійський суд остаточно відмовив США в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа, поставивши таким чином крапку у понад десятирічній юридичній боротьбі.

Дмитро Фірташ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, Вищий регіональний суд Відня підтвердив, що рішення нижчої інстанції про блокування видачі Фірташа є остаточним. Американські прокурори пропустили строк для подання апеляції, тож справа тепер вважається закритою.

Фірташ, який побудував свій бізнес на торгівлі газом, зокрема у партнерстві з російським "Газпромом", вже багато років живе у Відні й переніс туди частину своїх компаній.

Нині він перебуває під санкціями РНБО з 2021 року, а у 2024 році свої санкції щодо ного запровадила й Велика Британія.

Фірташа затримали у Відні ще в березні 2014 року на запит ФБР, яке підозрювало його у хабарництві та створенні корупційної схеми для доступу до титанових родовищ в Індії. Бізнесмена тоді відпустили під заставу 125 млн євро.

У 2017 році суд у Відні погодився на екстрадицію, але згодом Верховний суд Австрії призупинив цей процес, повернувши справу на перегляд. Тепер, за оцінками юристів, екстрадиція Фірташа остаточно заблокована.

