Выгодна ли Европе война в Украине: о чем говорят сигналы из Мюнхена

Возможное прекращение огня в Украине может создать угрозу восточным странам НАТО. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Tagesspiegel. Это не первое мнение от влиятельных европейцев об опасности скорейшего завершения войны в Украине. Может ли быть так, что война в Украине, как бы это цинично ни звучало, выгодна европейцам и должна длиться еще пару лет? Почему от европейцев звучат подобные заявления? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Война в Европе. Фото: из открытых источников

Россия теряет влияние из-за того, что увязла в Украине

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова говорит, что она не считает, что нужно к словам Вольфганга Ишингера относиться как к тому, что Европе выгодна война в Украине.

"Ишингер говорит о том, что Украина сейчас фактически защищает восточный фланг НАТО. И естественно он абсолютно прав. Потому что, если бы не были сейчас россияне завязаны в Украине, то они бы предпринимали какие-то действия относительно того же Сувалкского коридора, стран Балтии или каких-то других стран постсоветского пространства. Поэтому в этом он прав", – отметила эксперт.

Более того, продолжает Татьяна Попова, из-за того, что Россия завязла в Украине, собственно, и обусловлены провалы россиян в других областях.

"Здесь можно вспомнить утрату Нагорного Карабаха, который, по факту, и существовал только благодаря россиянам, и как мы видим сейчас Армения с Азербайджаном сами разобрались в этой ситуации. Также контроль в Сирии был утрачен. Режим Башара Асада пал. Режим Мадуро пал. Вот сейчас уже стоит вопрос об Иране. Это всё происходит из-за того, что Россия увязла в Украине. И, собственно, и народ Сирии, и народ Венесуэлы, и Азербайджан с Арменией освободились от своих проблем именно благодаря тому, что Россия увязла в Украине", – констатировала эксперт.

Европа входит во время решения экзистенциального вопроса

Глава платформы Единственный координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сказал то, что думают большинство европейцев: война в Украине им выгодна и должна продолжаться еще пару лет, а если это нас не устраивает – мы неблагодарны.

"Если очень коротко, все ждут выборов в США и проигрыша республиканцев. Это выгодно Европе, потому что о них немного забудут и появятся предохранители против условной и не очень Гренландии. Это выгодно России, которая всегда ставит хаотизацию процессов. Это выгодно Китаю, понимающему, что в такой турбулентности Трамп будет ослаблен. Это не выгодно только нам. Ибо ослабление Трампа не повлияет положительно на ход нашей войны", – отметил эксперт.

Он продолжает, если говорить несколько шире, то Европа входит во время решения экзистенциального вопроса: они должны стать самостоятельным игроком, в чем заключается концепция Мерца или играть в диверсификацию между Китаем и США и это уже концепция Макрона. Есть еще третий вариант – ничего не делать, что концепция многих. Но для перегруппировки и создания армий нужно еще как минимум пару лет.

"Вообще, если прочесть Мюнхенскую декларацию, то создается впечатление, что "зима пришла неожиданно" и все беды от США. Своей вины ЕС не видит. В конце концов, все это было бы малоинтересно, если бы у нас не было войны и мы не были зависимы от ЕС настолько критично", – подытожил эксперт.

