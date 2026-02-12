Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Возможное прекращение огня в Украине может создать угрозу восточным странам НАТО. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Tagesspiegel. Это не первое мнение от влиятельных европейцев об опасности скорейшего завершения войны в Украине. Может ли быть так, что война в Украине, как бы это цинично ни звучало, выгодна европейцам и должна длиться еще пару лет? Почему от европейцев звучат подобные заявления? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Война в Европе. Фото: из открытых источников
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова говорит, что она не считает, что нужно к словам Вольфганга Ишингера относиться как к тому, что Европе выгодна война в Украине.
Более того, продолжает Татьяна Попова, из-за того, что Россия завязла в Украине, собственно, и обусловлены провалы россиян в других областях.
Глава платформы Единственный координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сказал то, что думают большинство европейцев: война в Украине им выгодна и должна продолжаться еще пару лет, а если это нас не устраивает – мы неблагодарны.
Он продолжает, если говорить несколько шире, то Европа входит во время решения экзистенциального вопроса: они должны стать самостоятельным игроком, в чем заключается концепция Мерца или играть в диверсификацию между Китаем и США и это уже концепция Макрона. Есть еще третий вариант – ничего не делать, что концепция многих. Но для перегруппировки и создания армий нужно еще как минимум пару лет.
Читайте на портале "Комментарии" — Россия готовит вторжение в страны ЕС: экс-генсек НАТО назвал сроки.