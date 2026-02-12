Чи вигідна Європі війна в Україні: про що говорять сигнали з Мюнхена

Рубрики
Можливе припинення вогню в Україні може викликати загрозу для східних країн НАТО. Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв’ю Tagesspiegel. Це не перша думка від впливових європейців про небезпечність швидкого завершення війни в Україні. Чи може бути так, що війна в Україні, як би це цинічно не звучало, наразі вигідна європейцям і має тривати ще пару років? Чому від європейців звучать подібні заяви? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Війна у Європі. Фото: з відкритих джерел
Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському, екс-заступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова говорить, що вона не вважає, що потрібно до слів Вольфганга Ішингера відноситися, як до констатації того, що європейцям вигідна віна в Україні.
Більше того, продовжує Тетяна Попова через те, що Росія зав'язла в Україні, власне, і обумовлені провали росіян в інших областях.
Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер сказав те, що думає більшість європейців: війна в Україні їм вигідна і має тривати ще пару років, а, якщо це нас не влаштовує – ми невдячні.
Він продовжує, якщо говорити дещо ширше, то Європа входить в час вирішення екзистенційного питання: вони мають стати самостійним гравцем, у чому полягає концепція Мерца, чи грати в диверсифікацію між Китаєм та США і це вже концепція Макрона. Є ще третій варіант – нічого не робити, що є концепцією багатьох. Але для перегрупування і створення армій потрібно ще як мінімум пара років.
