Чи вигідна Європі війна в Україні: про що говорять сигнали з Мюнхена

Можливе припинення вогню в Україні може викликати загрозу для східних країн НАТО. Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв’ю Tagesspiegel. Це не перша думка від впливових європейців про небезпечність швидкого завершення війни в Україні. Чи може бути так, що війна в Україні, як би це цинічно не звучало, наразі вигідна європейцям і має тривати ще пару років? Чому від європейців звучать подібні заяви? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Росія втрачає вплив через те, що загрузла в Україні

Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському, екс-заступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова говорить, що вона не вважає, що потрібно до слів Вольфганга Ішингера відноситися, як до констатації того, що європейцям вигідна віна в Україні.

"Ішингер говорить про те, що Україна наразі фактично захищає східний фланг НАТО. І справді він абсолютно правий. Бо якби не були зараз росіяни зав'язані в Україні, то вони б вживали якихось дій щодо того ж таки Сувалкського коридору, країн Балтії чи якихось інших країн пострадянського простору. Тому в цьому він має рацію", – зазначила експерт.

Більше того, продовжує Тетяна Попова через те, що Росія зав'язла в Україні, власне, і обумовлені провали росіян в інших областях.

"Тут можна згадати про втрату Нагірного Карабаху, який, по факту, й існував лише завдяки росіянам, і як ми бачимо зараз Вірменія з Азербайджаном самі розібралися у цій ситуації. Також контроль у Сирії було втрачено. Режим Башара Асада впав. Режим Мадуро впав. Ось зараз уже стоїть питання про Іран. Це все відбувається через те, що Росія загрузла в Україні. І, власне, і народ Сирії, і народ Венесуели, і Азербайджан з Вірменією позбулися своїх проблем саме завдяки тому, що Росія загрузла в Україні", – констатувала експерт.

Європа входить в час вирішення екзистенційного питання

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер сказав те, що думає більшість європейців: війна в Україні їм вигідна і має тривати ще пару років, а, якщо це нас не влаштовує – ми невдячні.

"Якщо дуже коротко, всі чекають виборів у США та програшу республіканців. Це вигідно Європі, бо про них трохи забудуть і зʼявляться запобіжники проти умовної і не дуже Гренландії. Це вигідно Росії, яка завжди ставить на хаотизацію процесів. Це вигідно Китаю, який розуміє, що у такій турбулентності Трамп буде ослабленим. Це не вигідно тільки нам. Бо ослаблення Трампа не вплине позитивно на хід нашої війни", – зазначив експерт.

Він продовжує, якщо говорити дещо ширше, то Європа входить в час вирішення екзистенційного питання: вони мають стати самостійним гравцем, у чому полягає концепція Мерца, чи грати в диверсифікацію між Китаєм та США і це вже концепція Макрона. Є ще третій варіант – нічого не робити, що є концепцією багатьох. Але для перегрупування і створення армій потрібно ще як мінімум пара років.

"Взагалі, якщо прочитати Мюнхенську декларацію, то складається враження, що "зима прийшла несподівано" і всі біди від США. Своєї провини ЄС не бачить. Зрештою, все б це було малоцікавим, якби у нас не було війни і ми не були залежними від ЄС настільки критично", – підсумував експерт.

