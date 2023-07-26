Выиграл суд: в ЕС отменят санкции против Пшонки и его сына

Бывший глава Генеральной прокуратуры Виктор Пшонка одержал победу в суде Евросоюза по его исключению из санкционного списка.

Виктор Пшонка (фото из открытых источников)

Об этом информирует Bloomberg .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Сегодня в Генеральном суде ЕС заявили, что отменили решение о введении санкций против эксгенпрокурора и его сына Артема. Здесь ссылаются на ошибку в оценке и сомневаются в том, что она основывалась на достаточно "твердой фактической основе".

Как сказано в решении Суда ЕС, не было ясно, убежден ли блок в том, что представители украинской судебной администрации уважают права по защите в местном уголовном производстве.

Важно, что Виктор Пшонка руководил Генеральной прокуратурой Украины, когда президентом был Виктор Янукович, свергнутый во время протестов на Майдане Незалежности начиная с февраля 2014 года.

Виктор Янукович, генпрокурор и его сын с другими союзниками скрылись в РФ и находятся в розыске в стране.

Евросоюз ввел санкции в отношении почти 1800 человек и организаций, когда РФ напала на Украину, начав с аннексии Крыма в 2014 году и после начала войны в феврале 2022 года.

Против Виктора Пшонки и его сына впервые были введены санкции ЕС в 2014 году как против лиц, подлежащих уголовному преследованию в Украине за "хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины".

Бывшего генпрокурора обвиняли в коррупции, вменяли в вину злоупотребление служебным положением, хищение средств. После того, как Пшонка внезапно покинул Украину, активисты зашли в его особняк недалеко от Киева, где нашли предметы роскоши, а также иконы и вазы.

К слову, обжалование санкций в судах Евросоюза может быть годами и редко приводит к долговременной победе, потому что Совет ЕС неоднократно повторно принимает собственные решения после проигрышей в суде.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Британия сняла санкции с известного российского олигарха