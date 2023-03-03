Языковой вопрос: Молдова ответила на критику России

Молдова пытается сменить в официальных документах формулировку "молдавский язык" на "румынский язык". Это вызвало критику со стороны представителей российского МИД, на которую отреагировал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Radio Moldova.

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску. Фото из открытых источников

Провластная партия Молдовы PAS подала законопроект, который должен заменить в официальных документах такие понятия как "родной язык", "государственный язык", "официальный язык" и "молдавский язык" на "румынский язык". В Молдове считают, что они говорят на румынском, а название "молдавский язык" внесли в закон пророссийские силы в начале 90-х.

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Такие шаги молдавских властей не понравились российскому министерству иностранных дел. Представитель МИД РФ раскритиковал решение провластной партии сменить словосочетание "молдавский язык" на "румынский язык". Критика России не осталась без внимания молдаван. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску отреагировал на критику.

"Мы возмущены возмущением Российской Федерации. Язык, на котором мы говорим, принадлежит нам, решение о том, как мы называем этот язык, принадлежит нам, и абсолютно ни одна страна в мире не имеет морального, юридического и политического права комментировать эти вещи", — заявил Попеску.

Также Нику Попеску добавил, что Молдова является частью Европы, которая будет следовать Евросоюзу, несмотря на комментарии со стороны других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Молдова планирует изменить название своего языка в документах на румынский.

Также "Комментарии" писали, что журналисты обнародовали план Путина по госперевороту в Молдове.