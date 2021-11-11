За скандальным визовым тендером Польши может стоять чиновник МИД

За скандальным тендером МИД Польши по выбору визового оператора в Украине может стоять один из влиятельных сотрудников польского внешнеполитического ведомства Анджей Паперж. Такое мнение высказал изданию "Комментарии" источник в польских дипломатических кругах в Варшаве. По его словам, высокопоставленный чиновник, вероятно, связан с бизнесменом Томашем Мисяком, близким к одной из компаний-участниц конкурса, через министра внутренних дел Мариуша Каминьского.

Анджей Паперж (фото из открытых источников)

Паперж – бывший аналитик Управления защиты государства и член антикоммунистической Республиканской лиги, которую возглавлял Каминьский.

В 2009 году именно Каминьский руководил Центральным антикоррупционным бюро Польши, расследовавшим дело Мисяка, который вынужден был подать в отставку с должности главы сенатского комитета экономики из-за скандала с его компанией по трудоустройству Work Service — крупнейшей в Польше. Фирма воспользовалась специальным законом о судостроении, над которым работал Мисяк, и получила без тендера контракт на 48 млн злотых на обучение уволенных судостроителей. Оппозиция тогда возмущалась, почему не было уголовного дела.

На самом деле Центральное антикоррупционное бюро провело проверку. Но виновных так и не нашли.

Паперж до апреля 2021 года занимал должность генерального директора МИД и считался "серым кардиналом ведомства" и фактически руководил кадровой политикой.

Тендер по выбору визового оператора в Украине польский МИД объявил в декабре 2020 года. Учитывая влияние Папержа, члены конкурсной комиссии могли лишится должностей при неправильном голосовании. Чиновник остается в орбите МИД и сохранил влияние на процессы, судя по ходу тендера в Украине.

Сообщение об увольнении госслужащего прокомментировал бывший глава польской дипломатии, а ныне евродепутат от PiS Витольд Ващиковский. "Распутин из МИД,... нечистая сила министерства покидает свой влиятельный пост. Пусть ему не позволят продолжать разрушать министерство", — написал он в Twitter.

О причинах увольнения Папержа ничего не известно, но в 2020 году бывший посол Польши в Японии Яцек Изидорчик собрал и передал в прокуратуру материалы, свидетельствующие, по его мнению, о злоупотреблениях властью и клевете руководства МИД, в том числе и генерального секретаря.

Дипломат писал тогда: "Мое внезапное увольнение с должности посла Польши в Японии является следствием того, что я единственный сотрудник МИД (из почти 5 тыс.) выступал против откровенно незаконных действий генерального директора Министерства иностранных дел Папержа, который фактически начал самостоятельно руководить этим министерством, пренебрегая интересами Республики Польша, действующим законодательством и этическими нормами ..., что было следствием его показного, длительного и близкого знакомства с М.Каминьским (в одном лице министр-координатор спецслужб, министр внутренних дел и администрации и вице-президент по праву и юстиции)"



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что визы в Польшу хотят выдавать компании со связями в РФ.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!