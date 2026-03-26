Зачистка клана Путина: в Словакии против Роберта Фицо возбудили дело за госпредательство

Словацкие правоохранительные органы начали уголовное производство по действующему премьер-министру страны Роберту Фицо. Политику обвиняют в государственной измене и совершении других правонарушений. Главной причиной для проверки стала его инициатива по прекращению аварийного энергообеспечения Украины.

О запуске расследования сообщил Бронислав Греллинг, глава оппозиционной партии "Свобода и солидарность". Как отмечает издание Aktuality, политик лично инициировал этот процесс месяц назад.

По словам Греллинга, иск против главы правительства стал беспрецедентным по числу подписантов. Кроме представителей его политической силы, обращение поддержали более 13 тысяч граждан, "что делает его самым большим уголовным заявлением в истории".

Оппозиционеры считают, что блокирование критически важного экспорта электроэнергии для соседнего государства не только вредит Украине, но и противоречит интересам самой Словакии. Полиция изучает все обстоятельства дела, чтобы дать правовую оценку действиям Роберта Фицо и последствиям его решений для международной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении заявил, что его страна может принять новые меры в отношении Украины из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Политик сообщил, что на фоне этой ситуации в Словакии объявлено чрезвычайное положение в сфере нефтеснабжения. Он отметил, что решение президента Украины Владимира Зеленского привело к серьезным практическим трудностям для словацкого энергетического рынка.