Зачистка клану Путіна: у Словаччині проти Роберта Фіцо відкрили справу за держзраду

Словацькі правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно чинного прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Політику закидають державну зраду та вчинення інших правопорушень. Головною причиною для перевірки стала його ініціатива щодо припинення аварійного енергозабезпечення України.

Путін і Фіцо. Фото з відкритих джерел

Про запуск розслідування повідомив Браніслав Грелінг, очільник опозиційної партії "Свобода і солідарність". Як зазначає видання Aktuality, політик особисто ініціював цей процес ще місяць тому.

За словами Грелінга, позов проти глави уряду став безпрецедентним за кількістю підписантів. Окрім представників його політичної сили, звернення підтримали понад 13 тисяч громадян, "що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії".

Опозиціонери вважають, що блокування критично важливого експорту електроенергії для сусідньої держави не лише шкодить Україні, а й суперечить національним інтересам самої Словаччини. Наразі поліція вивчає всі обставини справи, щоб надати правову оцінку діям Роберта Фіцо та наслідкам його рішень для міжнародної безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні заявив, що його країна може вжити нових заходів щодо України через припинення постачання російської нафти по трубопроводу "Дружба". Політик повідомив, що на тлі цієї ситуації у Словаччині оголошено надзвичайний стан у сфері нафтопостачання. Він зазначив, що рішення президента України Володимира Зеленського призвело до серйозних практичних труднощів для словацького енергетичного ринку.