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Главная Новости Мир Европа Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы
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Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы

У главной новогодней красавицы Литвы есть немало общего с людьми, которые рано просыпаются

сегодня, 16:31
Автор:

Вечканова Елена

Для освещения главной новогодней елки Литвы используют "зеленую" энергию, изготовленную в процессе утилизации кофейной гущи. Ароматные новости сообщает литовское СМИ madeinvilnius.

Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы

Елочка тоже нуждается в кофе. Фото: Mindaugas Kulbis

Новогодняя красавица в центре Вильнюса радует глаз местных жителей и туристов уже не одну неделю. Ее инсталляция поражает и захватывает, но не всем известно, что для освещения используют обычную кофейную гущу.

Организатором проекта с "озеленения" энергии для елочных украшений стал один из литовских производителей кофе — компания Paulig. Кофейную гущу собирали в течение всего года в различных бизнес-центрах страны. При этом отмечается, что в период карантина это дело стало еще тяжелее, чем предполагали.

Модернизированная елка будет украшать Соборную площадь в столице Литвы примерно до десятых чисел января. К этому времени ей понадобится не менее 12000 кВт/ч энергии для освещения. Это примерно 21 тонна кофейной гущи. Впрочем, ответственные специалисты спокойны: имеют необходимое топливо даже с запасом — более 30 тонн.

Интересно также то, что главная елка Литвы — не привычное для многих людей живое или искусственное деревце, а полноценная художественная инсталляция. Она состоит из 12 треугольников, а в целом похожа на "горизонтально разделенную дуоденальную пирамиду". Отдельные из штрихов, создающие образ "дерева", находятся на определенном расстоянии от "ствола".

Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы - фото 2
Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы - фото 3
Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы - фото 4
Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы - фото 5
Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы - фото 6
Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы - фото 7

Дизайнер елки Доминикас Концевичюс пояснил, что на такую конструкцию его "вдохновила" пандемия коронавируса, что коренным образом изменила человеческую жизнь в 2020 году.

"Образ, возникший ранее, в этом году получил новое значение — расстояние друг от друга, необходимость соблюдать дистанцию", — рассказал художник.

Для справки. Тонну кофейной гущи можно собрать со 100 000 чашек кофе. Количество энергии, вырабатываемой при обработке такого количества сырья — около 500 кВт/ч. Кофейную "зеленую" энергию литовцы изготавливают на одной из биогазовых установок страны.

Между прочим, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что главная елка Литвы признана самой красивой в Европе.

Также на портале можно узнать о курьезе с центральной елкой Ровно — там новогоднее деревце срубили на кладбище.


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Источник: https://madeinvilnius.lt/naujienos/miestas/katedros-aikstes-eglei-apsviesti-jau-sunaudota-beveik-7-tonos-kavos-tirsciu/?fbclid=IwAR2CkQIEg_fJsNiKDzccQLlThoun0oG7y9Zk28afxbI5CtBbiyqWYZvKIuc
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