Заряд бодрости: стало известно, на какой энергии работает главная елка Литвы

Для освещения главной новогодней елки Литвы используют "зеленую" энергию, изготовленную в процессе утилизации кофейной гущи. Ароматные новости сообщает литовское СМИ madeinvilnius.

Елочка тоже нуждается в кофе. Фото: Mindaugas Kulbis

Новогодняя красавица в центре Вильнюса радует глаз местных жителей и туристов уже не одну неделю. Ее инсталляция поражает и захватывает, но не всем известно, что для освещения используют обычную кофейную гущу.

Организатором проекта с "озеленения" энергии для елочных украшений стал один из литовских производителей кофе — компания Paulig. Кофейную гущу собирали в течение всего года в различных бизнес-центрах страны. При этом отмечается, что в период карантина это дело стало еще тяжелее, чем предполагали.

Модернизированная елка будет украшать Соборную площадь в столице Литвы примерно до десятых чисел января. К этому времени ей понадобится не менее 12000 кВт/ч энергии для освещения. Это примерно 21 тонна кофейной гущи. Впрочем, ответственные специалисты спокойны: имеют необходимое топливо даже с запасом — более 30 тонн.

Интересно также то, что главная елка Литвы — не привычное для многих людей живое или искусственное деревце, а полноценная художественная инсталляция. Она состоит из 12 треугольников, а в целом похожа на "горизонтально разделенную дуоденальную пирамиду". Отдельные из штрихов, создающие образ "дерева", находятся на определенном расстоянии от "ствола".

Дизайнер елки Доминикас Концевичюс пояснил, что на такую конструкцию его "вдохновила" пандемия коронавируса, что коренным образом изменила человеческую жизнь в 2020 году.

"Образ, возникший ранее, в этом году получил новое значение — расстояние друг от друга, необходимость соблюдать дистанцию", — рассказал художник.

Для справки. Тонну кофейной гущи можно собрать со 100 000 чашек кофе. Количество энергии, вырабатываемой при обработке такого количества сырья — около 500 кВт/ч. Кофейную "зеленую" энергию литовцы изготавливают на одной из биогазовых установок страны.

Между прочим, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что главная елка Литвы признана самой красивой в Европе.

Также на портале можно узнать о курьезе с центральной елкой Ровно — там новогоднее деревце срубили на кладбище.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!