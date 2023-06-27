Завод, поставляющий оружие Украине, пострадал от взрывов

На складе по хранению оружия произошел взрыв. Фото из открытых источников

Министр экономики Болгарии Богдан Богданов предположил, что за взрывами, произошедшими 25 июня на заводе по изготовлению оружия в городе Карнобат, могут быть россияне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



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Болгария увеличивает создание военной продукции с момента вторжения России. Большинство оружия, изготовленного в Болгарии, попадает в Украину. В последнее время в Болгарии все чаще случаются взрывы на складах хранения оружия. В частности, в Карнобате это уже второй большой пожар за год. Следствие рассматривает потенциальную связь инцидентов на заводах с Россией.

"Мы приняли абсолютно все меры... чтобы убедиться, что люди в безопасности и что болгарская промышленность не пострадает от такого рода набегов", — сказал Богданов.

Министр экономики Болгарии прямо не указывает на Россию, но следует отметить, что слово "набеги" в болгарском языке означает иностранное вмешательство.

Пострадавший завод принадлежит торговцу оружием Эмилиану Гебреву. В 2015 году в столице Болгарии Гебрев был отравлен, вероятно, российским нервно-паралитическим веществом "Новичок", однако выжил. Владелец завода утверждает, что за попыткой его убийства стоят российские спецслужбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия могла использовать атаки Украины по территории РФ во время мятежа Пригожина для своих внутренних целей. Такое мнение предположил западный чиновник, рассказавший, что союзники призвали Украину не атаковать Россию.

Также "Комментарии" писал, что американский чиновник сообщил, сколько Украина потеряла БМП Bradley во время контрнаступления.