Женщинам в Шотландии будут бесплатно выдавать тампоны и прокладки

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Татьяна Веремеева
Шотландия стала первой страной, которая открыла свободный
доступ к средствам гигиены во время месячных, в частности, к тампонам и
прокладкам. Это стало важным событием в процессе борьбы с бедностью. Об этом
пишет CNN.
Шотландский парламент единогласно проголосовал за соответствующий
законопроект во вторник, спустя несколько месяцев после того, как законодатели
первоначально заявили о своей поддержке.
Это означает, что любая женщина сможет воспользоваться
средствами личной гигиены вовремя месячных в любых общественных зданиях, включая
школы и университеты по всей Шотландии. Согласно новым правилам, местные власти
и поставщики образовательных услуг должны будут обеспечить бесплатное распространение
продуктов.
Законодатель Моника Леннон заявила, что это решение было сигналом
миру о том, что свободный всеобщий доступ к средствам гигиены теперь возможен. Согласно прилагаемому к
законопроекту финансовому меморандуму, к 2022 году на эту программу может
потребоваться около 8,7 млн фунтов стерлингов в год, в зависимости от числа
женщин, которые воспользуются бесплатными продуктами. В документе,
поддерживающем законодательство, Леннон сказал, что было бы разумно ожидать
20-процентного поглощения этой схемы, учитывая тот факт, что официальная
статистика неравенства показывает, что почти 20% женщин в Шотландии живут в
относительной бедности.
Новый закон был одобрен рядом групп по вопросам равенства
и прав женщин, а также политиками из всех партий, представленных в шотландском
парламенте.
Напомним, Шотландия
вводит жесткий локдаун и тотальный запрет на пересечение границ.
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