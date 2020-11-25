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Главная Новости Мир Европа Женщинам в Шотландии будут бесплатно выдавать тампоны и прокладки
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Женщинам в Шотландии будут бесплатно выдавать тампоны и прокладки

Женщины смогут воспользоваться бесплатными средствами гигиены в любом общественном здании

сегодня, 02:05
Автор:

Татьяна Веремеева

Шотландия стала первой страной, которая открыла свободный доступ к средствам гигиены во время месячных, в частности, к тампонам и прокладкам. Это стало важным событием в процессе борьбы с бедностью. Об этом пишет CNN.

Женщинам в Шотландии будут бесплатно выдавать тампоны и прокладки

Шотландский парламент единогласно проголосовал за соответствующий законопроект во вторник, спустя несколько месяцев после того, как законодатели первоначально заявили о своей поддержке.

Это означает, что любая женщина сможет воспользоваться средствами личной гигиены вовремя месячных в любых общественных зданиях, включая школы и университеты по всей Шотландии. Согласно новым правилам, местные власти и поставщики образовательных услуг должны будут обеспечить бесплатное распространение продуктов.

Законодатель Моника Леннон заявила, что это решение было сигналом миру о том, что свободный всеобщий доступ к средствам гигиены  теперь возможен. Согласно прилагаемому к законопроекту финансовому меморандуму, к 2022 году на эту программу может потребоваться около 8,7 млн фунтов стерлингов в год, в зависимости от числа женщин, которые воспользуются бесплатными продуктами. В документе, поддерживающем законодательство, Леннон сказал, что было бы разумно ожидать 20-процентного поглощения этой схемы, учитывая тот факт, что официальная статистика неравенства показывает, что почти 20% женщин в Шотландии живут в относительной бедности.

Новый закон был одобрен рядом групп по вопросам равенства и прав женщин, а также политиками из всех партий, представленных в шотландском парламенте.

Напомним, Шотландия вводит жесткий локдаун и тотальный запрет на пересечение границ.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/24/uk/scotland-period-products-vote-scli-gbr-intl/index.html
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