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Жителей Нидерландов призвали готовиться к войне с РФ: в чем причина

Жителям Нидерландов предложили избавиться от иллюзии полной безопасности

28 декабря 2023, 23:15
Автор:
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Марьян Ощановский
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Жители Нидерландов должны быть готовы к тому, что когда-нибудь может наступить время, что им придется воевать с Россией. Об этом заявил Главнокомандующий армией Королевства Нидерландов генерал Мартин Вийнен, передает портал "Комментарии" со ссылкой на издание De Telegraaf.

Жителей Нидерландов призвали готовиться к войне с РФ: в чем причина

Нидерланды не исключают войны с РФ. Фото из открытых источников

Главнокомандующий подчеркнул, что все общество Нидерландов должно быть серьезно готово к возможному вооруженному конфликту с Россией, если "вдруг что-то пойдет не так".

По словам Мартина Войнена, находящиеся по соседству с РФ жители стран Европы лучше морально подготовлены к возможной войне с агрессором. Вместо этого жителям Нидерландов, отметил он, следует последовать примеру восточно-европейских партнеров.

"Нидерланды не должны думать, что нам гарантирована безопасность, потому что мы находимся в 1500 километрах от России", – подчеркнул генерал Мартин Вийнен.

Главком Нидерландов подчеркнул, что граждане его страны уже сейчас должны подготовить запасы пищи и питьевой воды в случае войны с РФ.

Мартина Войнена также заявила, что Нидерландам необходимо существенно усилить свою армию, без которой она не сможет противостоять РФ, понимающей только язык силы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нидерландский ультраправый политик Герт Уилдерс, который может возглавить правительство страны, заявил, что Нидерланды должны сократить военную поддержку Украины. Заявление Вилдерса прозвучало на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где он просил конгрессменов одобрить помощь ВСУ в размере 61 миллиарда долларов. Ранее Нидерланды являлись одним из ключевых союзников Украины.



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Источник: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1727372846/leger-op-zoek-naar-extra-mankracht
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