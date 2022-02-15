Алексею Навальному грозит еще 15 лет тюрьмы: почему начинают новый судебный процесс

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Карина Ожерельева
Россия может продлить срок заключения Алексея Навального еще на 15 лет в новом уголовном процессе. Об этом сообщает The Guardian.
Алексей Навальный (в центре) на мониторе во время заседания суда в колонии ИК-2 Владимирской области России – The Guardian
Лидер российской оппозиции обвиняется в хищении пожертвований своей антикоррупционной организации ФБК, которая обвиняет Владимира Путина во владении особняком стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов и других высших должностных лиц, которые обогащаются из-за коррупционных схем.
Навальный отрицает обвинения и называет их политически мотивированными.
Во вторник, 15 февраля, в исправительной колонии ИК-2 во Владимире начался новый судебный процесс за 3-4 часа езды восточнее Москвы, что существенно ограничивает возможности сторонников и наблюдателей присутствовать на слушаниях.
Навальный отбывает три с половиной года заключения в колонии по отдельному обвинению в хищении. Он пережил попытку отравления в 2020 году и был арестован по возвращении в Россию в прошлом году.
Его семья и поклонники говорят, что Кремль добивается легкого осуждения, проводя судебный процесс в тюремной колонии вдали от его базы поддержки в Москве.
Когда слушания начались во вторник, 15 февраля, Навальная обняла мужчину, одетого в синий тюремный комбинезон. Навального не держали в клетке, как это принято в ходе российского уголовного производства, поскольку зал суда был внутри тюрьмы.
Журналисты сообщили, что желающим войти в зал суда запретили проносить ноутбуки, телефоны и записывающие устройства.
Навального обвиняют в хищении пожертвований в свой антикоррупционный фонд, который годами инициировал расследование в отношении чиновников и вызвал большие антипутинские протесты. Его также обвиняют в неуважении суда за якобы оскорбление судьи во время предыдущего процесса, где его обвиняли в клевете на военного ветерана.
Как сообщали ранее "Комментарии", брата Навального объявили в розыск в России.
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