Алексею Навальному грозит еще 15 лет тюрьмы: почему начинают новый судебный процесс

Россия может продлить срок заключения Алексея Навального еще на 15 лет в новом уголовном процессе. Об этом сообщает The Guardian.

Алексей Навальный (в центре) на мониторе во время заседания суда в колонии ИК-2 Владимирской области России – The Guardian

Лидер российской оппозиции обвиняется в хищении пожертвований своей антикоррупционной организации ФБК, которая обвиняет Владимира Путина во владении особняком стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов и других высших должностных лиц, которые обогащаются из-за коррупционных схем.

Навальный отрицает обвинения и называет их политически мотивированными.

Во вторник, 15 февраля, в исправительной колонии ИК-2 во Владимире начался новый судебный процесс за 3-4 часа езды восточнее Москвы, что существенно ограничивает возможности сторонников и наблюдателей присутствовать на слушаниях.

Навальный отбывает три с половиной года заключения в колонии по отдельному обвинению в хищении. Он пережил попытку отравления в 2020 году и был арестован по возвращении в Россию в прошлом году.

Его семья и поклонники говорят, что Кремль добивается легкого осуждения, проводя судебный процесс в тюремной колонии вдали от его базы поддержки в Москве.

"[Власть] хочет скрыть его от всех людей, от его поклонников, от журналистов. Это так жалко, что они боятся проводить суд в Москве ", – написала его жена Юлия Навальная в сообщении в Instagram накануне суда.

Когда слушания начались во вторник, 15 февраля, Навальная обняла мужчину, одетого в синий тюремный комбинезон. Навального не держали в клетке, как это принято в ходе российского уголовного производства, поскольку зал суда был внутри тюрьмы.

"Опасность для жизни Навального, то есть вероятность того, что он будет убит в тюрьме, будет расти в геометрической прогрессии в зависимости от того, что произойдет в Украине. Шансы уже достаточно плохие, но полное российское вторжение едва оставляет ему шансы выжить ", — написала Мария Певчих, главная соратница Навального.

Журналисты сообщили, что желающим войти в зал суда запретили проносить ноутбуки, телефоны и записывающие устройства.

Навального обвиняют в хищении пожертвований в свой антикоррупционный фонд, который годами инициировал расследование в отношении чиновников и вызвал большие антипутинские протесты. Его также обвиняют в неуважении суда за якобы оскорбление судьи во время предыдущего процесса, где его обвиняли в клевете на военного ветерана.

Как сообщали ранее "Комментарии", брата Навального объявили в розыск в России.

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