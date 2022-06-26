Больше не секрет: стало известно о секретных переговорах Путина и Макрона перед войной в Украине

Во время телефонного разговора Путин обвинил Зеленского в невыполнении "Минских соглашений" и настаивал, чтобы Украина и другой цивилизованный мир договаривались с его самопровозглашенными "Л/ДНР". Об этом говорится во французском фильме, выпущенном телеканалом France 2, пишет Le Parisien .

Известно о чем Макрон говорил с Путиным (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 20 февраля президент Франции Макрон позвонил Путину, чтобы договориться о прекращении огня на востоке Украины. Французский политик потребовал от российского диктатора озвучить его прямые намерения. Но Путин ответил, что "Зеленский отказывается выполнять "Минские соглашения". А еще он набросился на французского президента, потому что тот якобы хотел пересмотреть "Минские договоренности" и убеждал Макрона обратить внимание на "мирные предложения" самопровозглашенных "Л/ДНР".

"Я не знаю, где ваш юрист изучал право. Я просто смотрю на текст и стараюсь его выполнять!" – якобы ответил президент Франции.

Затем Макрон откровенно заявил Путину, что "чихать мы хотели на предложения сепаратистов" и предложил организовать встречу с участием всех сторон. А еще он предложил президенту России встретиться с Байденом для "деэскалации ситуации". И Путин вроде бы, но согласился.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Макрона и Шольца ждет непростой разговор . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ключевой темой на саммитах "Большой семерки" и НАТО должна стать военная поддержка Украины. Джонсон пообещал, что от себя лично он приложит все усилия для того, чтобы лидеры Европейского Союза Франция и Германия отошли от церемониальных заявлений, от намерений подтолкнуть Киев к уступкам Кремлю и начали массовые поставки необходимого ВСУ вооружения.

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