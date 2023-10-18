logo

BTC/USD

28360.29

ETH/USD

1575.84

LTC/USD

61.75

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Британскую полицейскую изнасиловали у Эйфелевой башни
commentss НОВОСТИ Все новости

Британскую полицейскую изнасиловали у Эйфелевой башни

Офицер британской полиции заявила, что ее изнасиловали в Париже.

сегодня, 15:47
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В ночь на 17 октября 23-летняя британская полицейская стала жертвой сексуального насилия на Марсовом поле — парке, который окружает Эйфелеву башню. На нее напал мужчина с ножом и изнасиловал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Британскую полицейскую изнасиловали у Эйфелевой башни

Во Франции изнасиловали полицейскую. Фото из открытых источников

Британка приехала с подругой на два дня в столицу Франции для отдыха. Ночью женщина прогуливалась по центру Парижа, и в какой-то момент отошла в туалет на Марсовом поле. 


По словам пострадавшей в этот момент на нее набросился мужчина, стал угрожать ножом и изнасиловал ее. Впоследствии мужчина скрылся, а женщина вызвала полицию. Полицейские взяли данные у пострадавшей британки и через час поймали подходящего под описание 35-летнего мужчину. Подозреваемый был заключен под стражу для выяснения всех обстоятельств следствия.

Марсовое поле – единственный большой парк в Париже, который не закрывают на ночь. Оказывается, в последние годы здесь постоянно фиксируют случаи притязаний и изнасилований среди туристов. Так, в июле этого года вблизи Эйфелевой башни пять мужчин изнасиловали мексиканскую туристку, а в прошлом году сексуальные преступления фиксировали над гражданами Канады и Бразилии.

Местные политики заявили, что вскоре увеличат количество патрулей в этом регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что невероятно жестокий случай произошел в Чехии, где мужчина из Украины взорвал петарду в области половых органов женщины.

Также "Комментарии" писали о полиции Закарпатья, которая задержала мужчину, организовавшего мошенническую схему со средствами за погибших украинских военных. Мужчина выманил у матери погибшего бойца 7,5 млн. гривен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/10/17/british-policewoman-reportedly-raped-eiffel-tower-paris/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!