Британскую полицейскую изнасиловали у Эйфелевой башни

В ночь на 17 октября 23-летняя британская полицейская стала жертвой сексуального насилия на Марсовом поле — парке, который окружает Эйфелеву башню. На нее напал мужчина с ножом и изнасиловал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Во Франции изнасиловали полицейскую. Фото из открытых источников

Британка приехала с подругой на два дня в столицу Франции для отдыха. Ночью женщина прогуливалась по центру Парижа, и в какой-то момент отошла в туалет на Марсовом поле.

По словам пострадавшей в этот момент на нее набросился мужчина, стал угрожать ножом и изнасиловал ее. Впоследствии мужчина скрылся, а женщина вызвала полицию. Полицейские взяли данные у пострадавшей британки и через час поймали подходящего под описание 35-летнего мужчину. Подозреваемый был заключен под стражу для выяснения всех обстоятельств следствия.

Марсовое поле – единственный большой парк в Париже, который не закрывают на ночь. Оказывается, в последние годы здесь постоянно фиксируют случаи притязаний и изнасилований среди туристов. Так, в июле этого года вблизи Эйфелевой башни пять мужчин изнасиловали мексиканскую туристку, а в прошлом году сексуальные преступления фиксировали над гражданами Канады и Бразилии.

Местные политики заявили, что вскоре увеличат количество патрулей в этом регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что невероятно жестокий случай произошел в Чехии, где мужчина из Украины взорвал петарду в области половых органов женщины.

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