Брижит Макрон – 73 года: как выглядела в молодости, когда встретила Макрона (ФОТО)

13 апреля первой леди Франции Брижит Макрон исполняется 73 года. Жена президента Эмманюэля Макрона уже много лет остается одной из самых узнаваемых и элегантных женщин в европейской политике. Собрали архивные фотографии, как Брижит Макрон выглядела в молодости.

Отношения Брижит и Эмманюэля начались еще в начале 1990-х в городе Амьен. Тогда еще Брижит Тронье была учительницей французского языка и театра, которая познакомилась с 15-летним учеником Эмманюэлем Макроном. Их сблизила работа над школьной театральной постановкой, во время которой, по словам самой Брижит, она увидела в юноше "необычную зрелость".

"Я не относилась к нему как к ученику. Он не вел себя как подросток, потому что был способен налаживать партнерские отношения со взрослыми... Он не только умный, многие такие, в нем есть что-то бросающее вызов нормам", — сказала Брижит в одном из интервью.

Несмотря на разницу в возрасте в 24 года, их отношения постепенно переросли в роман. Сначала Брижит пыталась дистанцироваться, однако, как впоследствии признавалась, она не смогла противостоять чувствам. Родители будущего президента Франции пытались разорвать эту связь, отправив сына учиться в Париж. Однако после достижения совершеннолетия Макрон вернулся в Амьен и возобновил отношения с Брижит.

В 2006 году Брижит рассталась с бывшим мужем, а в 2007 году вышла замуж за Эмманюэля Макрона.

