"Вона не може рухатися": Бріжит Макрон перенесла екстрену операцію

Дружина президента Франції Бріжит Макрон перенесла екстрену операцію на сітківці ока. Про це повідомила її старша донька, художниця Лоранс Озьєр-Журдан, пояснивши, що матері тимчасово заборонено пересуватися.

Перша леді Франції Бріжит Макрон. Фото: AP/Stephanie Lecocq

2 березня старша донька першої леді Франції Лоранс Озьєр відкрила свою нову виставку в готелі Le Marois в Парижі. На заході також мала бути присутня Бріжит Макрон та її молодша донька Тіфен Озьєр, однак дружина французького лідера несподівано пропустила відкриття.

Лоранс Озьєр пояснила, що Бріжит Макрон перенесла екстрену операцію на вихідних.

"Вона не може рухатися. Цього тижня їй зробили екстрену операцію на сітківці. Їй не дозволено пересуватися", — сказала старша донька першої леді Франції.

Згодом Бріжит Макрон зателефонувала доньці з Єлисейського палацу через FaceTime. Вона з’явилася у тонованих окулярах і попросила Лоранс Озьєр пояснити присутнім англійською, чому вона не змогла прийти на захід.

"Вибачте, мені доводиться носити окуляри. Передай їм, що мені зробили операцію на лівому оці", — сказала Бріжит.

Після короткого звернення перша леді віртуально "позувала" між доньками.

Цікаво, що на початку року у Емманюеля Макрона виникли також проблеми з оком. Президент Франції тоді пояснив, що в нього лопнула судина. Французький лідер після цього кілька тижнів носив сонцезахисні окуляри.

