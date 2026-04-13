Бріжит Макрон - 73 роки: як виглядала у молодості, коли зустріла Макрона (ФОТО)
Бріжит Макрон - 73 роки: як виглядала у молодості, коли зустріла Макрона (ФОТО)

Бріжит Макрон святкує 73-річчя. Як виглядала дружина Емманюеля Макрона на початку їхніх стосунків.

13 квітня 2026, 14:45
Автор:
Slava Kot

13 квітня першій леді Франції Бріжит Макрон виповнюється 73 роки. Дружина президента Емманюеля Макрона уже багато років залишається однією з найвпізнаваніших і найелегантніших жінок у європейській політиці. Зібрали архівні фотографії, як Бріжит Макрон виглядала у молодості.

Бріжит Макрон. Фото: Benoit Tessier/POOL/EPA

Стосунки Бріжит та Емманюеля почалися ще на початку 1990-х у місті Ам’єн. Тоді ще Бріжит Троньє була вчителька французької мови та театру, яка познайомилася з 15-річним учнем Емманюелем Макроном. Їх зблизила робота над шкільною театральною постановкою, під час якої, за словами самої Бріжит, вона побачила в юнакові "незвичайну зрілість".

"Я не ставилася до нього як до учня. Він не поводився як підліток, бо був здатний налагоджувати партнерські стосунки з дорослими... Він не тільки розумний, багато людей такі, у ньому є щось таке, що кидає виклик нормам", — сказала Бріжит в одному з інтерв'ю.

Бріжит Макрон у 90-х. Фото: france3

Бріжит Макрон у молодості. Фото: france3

Попри різницю у віці в 24 роки їхні стосунки поступово переросли у роман. Спочатку Бріжит намагалася дистанціюватися, однак, як згодом зізнавалася, не змогла протистояти почуттям. Батьки майбутнього президента Франції намагалися розірвати цей зв’язок, відправивши сина навчатися до Парижа. Однак після досягнення повноліття Макрон повернувся до Ам’єна і відновив стосунки з Бріжит.

Емманюель Макрон у молодості. Фото: france3

Бріжит Макрон у 90-х. Фото: france3

Бріжит Макрон у молодості. Фото: france3

У 2006 році Бріжит розлучилася з колишнім чоловіком, а у 2007 році вийшла заміж за Емманюеля Макрона.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як виглядала Бріжит Макрон у молодості.

Також "Кометнарі" писали, що Бріжит Макрон перенесла екстрену операцію на оці та "не може рухатися".



