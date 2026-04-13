Бріжит Макрон - 73 роки: як виглядала у молодості, коли зустріла Макрона (ФОТО)

13 квітня першій леді Франції Бріжит Макрон виповнюється 73 роки. Дружина президента Емманюеля Макрона уже багато років залишається однією з найвпізнаваніших і найелегантніших жінок у європейській політиці. Зібрали архівні фотографії, як Бріжит Макрон виглядала у молодості.

Бріжит Макрон. Фото: Benoit Tessier/POOL/EPA

Стосунки Бріжит та Емманюеля почалися ще на початку 1990-х у місті Ам’єн. Тоді ще Бріжит Троньє була вчителька французької мови та театру, яка познайомилася з 15-річним учнем Емманюелем Макроном. Їх зблизила робота над шкільною театральною постановкою, під час якої, за словами самої Бріжит, вона побачила в юнакові "незвичайну зрілість".

"Я не ставилася до нього як до учня. Він не поводився як підліток, бо був здатний налагоджувати партнерські стосунки з дорослими... Він не тільки розумний, багато людей такі, у ньому є щось таке, що кидає виклик нормам", — сказала Бріжит в одному з інтерв'ю.

Бріжит Макрон у 90-х. Фото: france3

Попри різницю у віці в 24 роки їхні стосунки поступово переросли у роман. Спочатку Бріжит намагалася дистанціюватися, однак, як згодом зізнавалася, не змогла протистояти почуттям. Батьки майбутнього президента Франції намагалися розірвати цей зв’язок, відправивши сина навчатися до Парижа. Однак після досягнення повноліття Макрон повернувся до Ам’єна і відновив стосунки з Бріжит.

Емманюель Макрон у молодості. Фото: france3

У 2006 році Бріжит розлучилася з колишнім чоловіком, а у 2007 році вийшла заміж за Емманюеля Макрона.

