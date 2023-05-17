Бывший президент Франции осужден за коррупцию

Апелляционный суд Парижа 17 мая оставил в силе трехлетний приговор бывшему президенту Николю Саркози. Причиной такого решения стали коррупция и злоупотребление с прослушиванием телефонных разговоров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Monde.



Бывший президент Франции Николя Саркози. Фото из открытых источников

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Парижский суд подтвердил приговор 2021 года, лишавший Николя Саркози трех лет свободы. Бывший президент два года получил условно, а еще год будет вынужден провести под домашним арестом с электронным браслетом. Кроме того, Саркози запрещается баллотироваться на государственные должности в течение трех лет.

Напомним, что Николя Саркози, который был президентом Франции с 2007 по 2012 год, был осужден из-за его попыток получить конфиденциальную информацию, связанную с другим судебным процессом. Бывший президент Франции предлагал за такую информацию одному из судов высокий пост. Один из самых известных уголовных адвокатов Франции и защитник Саркози Тьерри Герцог, и судья Жильбер Азиберт получили такой же трехлетний приговор.

Следователи прослушивали две официальные телефонные линии Саркози. Однако обнаружили, что у Саркози был третий неофициальный канал, по которому он общался с Герцогом. Содержание этих телефонных звонков стало основанием для коррупционного приговора в 2021 году.

Также Саркози может столкнуться с уголовным производством из-за вероятности незаконного финансирования своей предвыборной кампании в 2007 году.

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