Чем завершились выборы во Франции: что теперь ждет Макрона

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Партия Марин Ле Пен, которая известна пророссийскими взглядами, потерпела поражение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает BFM TV.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах получает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215. На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона с 150-180 местам. А партия Ле Пен "Национальное объединение" аж на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.

Но ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте, а значит придется договариваться о коалиции.

Лидер партии "Непокоренная Франция", которая входит в левый блок "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон, реагируя на результаты экзитпола, заявил, что Эммануэль Макрон должен будет назначить премьер-министром представителя левого блока.

"Президент должен позвать "Новый народный фронт" к власти", — сказал Меланшон, добавив, что президент "должен признать свое поражение".

Тем временем Макрон призвал к "осторожности", поскольку результаты выборов не отвечают на вопрос, "кто будет руководить" Францией, рассказало его окружение изданию AFP.

"Блок центристов (лидером которого является Эммануэль Макрон, — ред.) очень живой", — сказал AFP собеседник из окружения президента Франции.

Стоит отметить, в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон после провала его политической силы на выборах в Европарламент (которые обычно являются маркер того, поддерживают ли граждане действующую власть) объявил о роспуске нижней палаты французского парламента.

Поскольку выборы в парламент во Франции проходят по мажоритарной системе, проходят они в два тура. Первый тур состоялся 30 июня, второй – 7 июля.

В первом туре наибольшую поддержку получила ультраправая партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является Марин Ле Пен, известная своими пророссийскими взглядами и заявлениями. Вторую строчку занял ультралевый "Новый народный фронт", а вот коалиция Макрона оказалась на третьем месте.

Однако лидер леворадикалов Жан-Люк Меланшон решил объединиться с президентской коалицией, чтобы не допустить в парламент кандидатов от "Национального объединения" во втором туре выборов. Так, они сняли с выборов много своих кандидатов, чтобы не делить голоса между "Новым народным фронтом" и коалицией Макрона, а объединить их на единых кандидатах.

Если в первом туре партия Ле Пен получала абсолютное большинство кресел во французском парламенте, то в преддверии второго тура ее позиции выглядели не столь сильными. По последним опросам, "Национальное объединение" хоть и одержит победу на выборах, но не получит абсолютного большинства и будет вынуждено искать, с кем создать коалицию.

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