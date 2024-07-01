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Все может посыпаться: Макрон экстренно обратился к французам перед вторым туром выборов

Президент Макрон призвал к "широкой сплоченности" против ультраправых

сегодня, 12:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что высокая явка в первом туре парламентских выборов свидетельствует о важности этого голосования. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BFM TV".

Все может посыпаться: Макрон экстренно обратился к французам перед вторым туром выборов

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон призвал к "широкой, явно демократической и республиканской сплоченности во втором туре" против ультраправого "Национального объединения".

"Высокая явка в первом туре этих законодательных выборов свидетельствует о важности этого голосования для всех наших соотечественников и о желании прояснить политическую ситуацию. Мы обязаны сделать их демократический выбор", — заявил французский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером в воскресенье, 30 июня, в Париже вспыхнули протесты из-за победы в первом туре парламентских выборов ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен.

На столичной площади Республики собрались сторонники "Нового народного фронта" – альянса левых политических сил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия "Франция непокоренная". 

Причиной митинга стало второе место "Нового народного фронта" в первом туре парламентских выборов. Митингующие, большинство которых были молодыми, скандировали лозунги, похожие на: "Фашисты – вон!".                                                                      

Также издание "Комментарии" сообщало – соратник Марин Ле Пен, один из лидер французских ультраправых Жордан Барделла обещает, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину.




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Источник: https://www.bfmtv.com/politique/elections/legislatives/elections-legislatives-2024-macron-appelle-a-un-large-rassemblement-clairement-democrate-et-republicain-face-au-rn_AD-202406300387.html
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Ігор

сегодня, 11:38

Зомбований юдеєм тримається за владу як юдей. Як юдей він двічі ігнорує думку узурпованої країни. Люди висловили своє відношення - йди, але ні він чіпляється і далі. 100% кого торкався корумпований юдей програли: Дуда Джонсон Макрон відьма Урсула та подібне сміття. Вони намагались зупинити світовий розвиток на користь обрізаних шахраїв - не вийшло.


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