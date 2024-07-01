Все может посыпаться: Макрон экстренно обратился к французам перед вторым туром выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что высокая явка в первом туре парламентских выборов свидетельствует о важности этого голосования. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BFM TV".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон призвал к "широкой, явно демократической и республиканской сплоченности во втором туре" против ультраправого "Национального объединения".

"Высокая явка в первом туре этих законодательных выборов свидетельствует о важности этого голосования для всех наших соотечественников и о желании прояснить политическую ситуацию. Мы обязаны сделать их демократический выбор", — заявил французский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером в воскресенье, 30 июня, в Париже вспыхнули протесты из-за победы в первом туре парламентских выборов ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен.

На столичной площади Республики собрались сторонники "Нового народного фронта" – альянса левых политических сил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия "Франция непокоренная".

Причиной митинга стало второе место "Нового народного фронта" в первом туре парламентских выборов. Митингующие, большинство которых были молодыми, скандировали лозунги, похожие на: "Фашисты – вон!".

Также издание "Комментарии" сообщало – соратник Марин Ле Пен, один из лидер французских ультраправых Жордан Барделла обещает, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину.



