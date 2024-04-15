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Что следует знать Макрону о россиянах и их поведении во время олимпиад. Ответ дипломата

Россия не соблюдает никаких перемирий. Кроме того, как отмечает бывший посол Украины в США Валерий Чалый, она использует олимпиады для того, чтобы начинать подлые агрессии

сегодня, 13:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил инициативу об обеспечении Олимпийского перемирия – Олимпиада-2024 во Франции пройдет с 26 июля по 11 августа; Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.

Что следует знать Макрону о россиянах и их поведении во время олимпиад. Ответ дипломата

Эммануэль Макрон

При этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый напомнил о нескольких фактах. Например, по его словам, документы ООН по так называемому перемирию принимаются постоянно перед очередными Олимпийскими играми.

"Влияют ли они на агрессора? Точно нет!"
– добавил дипломат.

По его словам, например, в ст.1 документа Генассамблеи ООН от 29.10.2013 содержался призыв государствам членам-ООН “соблюдать олимпийское перемирие отдельно и коллективно, в рамках Устава ООН, в течение периода с седьмого дня до начала XXII зимних Олимпийских игр ( то есть с первого февраля 2014) до седьмого дня после окончания XI зимних паралимпийских игр (т.е. до 24 марта 2014)…”

При этом Чалый напомнил, что российские войска начали захват украинской АР Крым 20 февраля 2014 года, что зафиксировано и внутренними документами агрессора.

"Вывод: российские агрессоры доказали, что они не соблюдают никакого перемирия, включая олимпийские, а наоборот — используют Олимпиады для коварных атакующих действий",
– добавил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет , чтобы на время проведения Олимпиады были остановлены все войны в мире, в том числе и в Украине. Он надеется, что Китай поможет достичь этого. Макрон пообещал, что приложит все усилия, чтобы "олимпийское перемирие" заработало.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06pFfrb7tvvR32enDkzvG2Dkx2YrdidFda7oNBrvt9pCUn8ouoCK4EEaN2NwUXKXNl&id=100003056659575
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