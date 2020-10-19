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Главная Новости Мир Франция Дело об обезглавливании учителя: во Франции провели массовые обыски у предполагаемых исламистских радикалов
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Дело об обезглавливании учителя: во Франции провели массовые обыски у предполагаемых исламистских радикалов

Сегодня, 19 октября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что произошедшее убийство стало сигналом того, что «не было передышки для врагов республики». Исходя из этого, операция по выявлению исламистских радикалов будет длиться не меньше недели

сегодня, 18:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правоохранители Франции провели обыски в домах десятков предполагаемых исламистских радикалов после обезглавливания одним из них преподавателя истории и географии Сэмюэля Пати, который демонстрировал своим ученикам неоднозначные пародии на пророка Мухаммеда как пример свободы слова от журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщает ВВС.

Дело об обезглавливании учителя: во Франции провели массовые обыски у предполагаемых исламистских радикалов

Источник: AFP

Причина массовых обысков состоит в том, что некоторые из граждан высказались в соцсетях в поддержку убийцы преподавателя. Также известно, что полиция планирует допросить этих людей – их число достигает 80 человек. Французское правительство также заявило, что проверяет 51 французскую мусульманскую ассоциацию. В случае, если в их деятельности будут обнаружены признаки экстремизма, они прекратят свое существование. Так, например, по словам французских правоохранителей, среди прочих, ассоциация "Коллектив против исламофобии" откровенно пропагандирует неповиновения французскому государству.

Кроме того, как передает Reuters, правоохранители уже составили список вероятных экстремистов. На данный момент он состоит из 231 человека. 180 лиц сейчас пребывают в заключении и будут депортированы сразу после окончания срока. Остальные будут задержаны полицией, и после вынесения им судебного приговора, принудительно покинут территорию Франции.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в пятницу, 16 октября, во Франции обезглавили учителя истории.



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