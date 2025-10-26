Кража из Лувра: появилась новая информация об ограблении

Французская полиция арестовала двоих мужчин, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра 19 октября. Из музея исчезли уникальные драгоценности, среди которых тиара императрицы Евгении украшена более 1300 бриллиантами.

Задержаны двое воров причастных к ограблению Лувра. Фото из открытых источников

По данным Le Figaro, обоих задержанных мужчин в возрасте около 30 лет арестовали вечером 25 октября. Один из них был задержан в международном аэропорту Руасси, когда готовился вылететь в Алжир. Другого поймали в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени.

Правоохранители отмечают, что оба подозреваемых уже известны полиции за предварительные кражи со взломом и считаются опытными преступниками. Следствие предполагает, что они могли действовать не самостоятельно, а по доверенности третьих лиц. Полиция продолжает поиск еще двух вероятных участников ограбления.

Как произошло ограбление Лувра

По информации Le Parisien, воры проникли в Лувр через балкон, использовав подъемник, установленный на грузовике. Они были одеты в световозвращающие жилеты, чтобы выдать себя за ремонтников. На месте были установлены упреждающие конусы, чтобы не вызывать подозрения. Также считается, что преступникам помогал один из сотрудников Лувра.

Злоумышленники разбили витрины в Галерее Аполлона, где хранятся драгоценности французских монархов и похитили восемь уникальных экспонатов. Среди них была тиара императрицы Евгении (жены Наполеона III) и бриллиантовые бусы. Операция длилась всего семь минут. Воры исчезли на скутерах еще до прибытия полиции.

Несмотря на оперативные аресты, полиция пока не нашла украденные драгоценности. Французские СМИ сообщают, что преступники могли уже переправить их за границу или превратить бриллианты в отдельные камни во избежание идентификации.

