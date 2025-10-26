logo_ukra

BTC/USD

114800

ETH/USD

4171.87

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція Крадіжка з Лувру: з'явилася нова інформація про пограбування
commentss НОВИНИ Всі новини

Крадіжка з Лувру: з'явилася нова інформація про пограбування

Французька поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у пограбуванні Лувру.

26 жовтня 2025, 12:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Французька поліція заарештувала двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до пограбування Лувру 19 жовтня. З музею зникли унікальні коштовності, серед яких тіара імператриці Євгенії, прикрашена понад 1300 діамантами.

Крадіжка з Лувру: з'явилася нова інформація про пограбування

Затримано двох злодіїв причетних до пограбування Лувру. Фото з відкритих джерел

За даними Le Figaro, обох затриманих чоловіків віком близько 30 років заарештували ввечері 25 жовтня. Один із них був затриманий у міжнародному аеропорту Руассі, коли готувався вилетіти до Алжиру. Іншого спіймали у передмісті Парижа Сен-Сен-Дені.

Правоохоронці зазначають, що обидва підозрювані вже відомі поліції за попередні крадіжки зі зломом і вважаються досвідченими злочинцями. Слідство припускає, що вони могли діяти не самостійно, а за дорученням третіх осіб. Поліція продовжує пошуки ще двох ймовірних учасників пограбування.

Як відбулося пограбування Лувру

За інформацією Le Parisien, злодії проникли до Лувру через балкон, використавши підйомник, встановлений на вантажівці. Вони були вдягнені у світловідбивні жилети, щоб видати себе за ремонтників. На місці були встановлені попереджувальні конуси, аби не викликати підозри. Також вважається, що злочинцям допомагав один зі співробітників Лувру.

Зловмисники розбили вітрини в Галереї Аполлона, де зберігаються коштовності французьких монархів і викрали вісім унікальних експонатів. Серед них була тіара імператриці Євгенії (дружини Наполеона III) та два діамантові намиста. Операція тривала лише сім хвилин. Злодії зникли на скутерах ще до прибуття поліції.

Попри оперативні арешти, поліція поки не знайшла викрадені коштовності. Французькі ЗМІ повідомляють, що злочинці могли вже переправити їх за кордон або перетворити діаманти на окремі камені, щоб уникнути ідентифікації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що минулого року у Франції сталось масштабне пограбування музею сакрального мистецтва.

Також "Коментарі" писали про випадок, коли хлопець пограбував банк іграшковим пістолетом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини