Вчера в Париже правоохранители задержали известного киноактера Жерара Депардье по причине обвинений в сексуальном насилии, сейчас его допрашивают. Об этом информирует французская телевизионная и радиосеть новостей Bfmtv .

Жерар Депардье (фото из открытых источников)

Как информируют, актера задерживали в понедельник и доставили в одно из столичных полицейских отделений Парижа.

Знаменитость допрашивают по обвинениям в сексуальном насилии.

Жерара Депардье винят в сексуальном насилии две женщины. Они говорят, что он прикасался к ним во время двух съемок: в 2014 году, когда снимали фильм Жан-Пьера Моки "Фокусник и сиамские близнецы" и в 2021 году во время съемок фильма Жана Беккера "Зеленые ставни".

Жерар Депардье отрицает эти обвинения в свой адрес.

При этом французскую знаменитость Жерара Депардье обвиняют в сексуальных преступлениях против 13 женщин. Опрошенные женщины рассказали, что 74-летний актер публично распускал руки, пытался залезть под белье или платье, предлагал зайти в раздевалку, а на отказ прореагировал агрессивно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на стороне РФ сражается американский чиновник. Экс-член городского совета и бывший военный Национальной гвардии Массачусетса 28-летний Уилмер Пуэлло-Мота, бежавший из Соединенных Штатов и сражающийся против Украины на стороне российской армии России. Говорят, что он был участником захвата Авдеевки. В Америке его ищут по делу о сексуальных преступлениях над детьми.





Как сообщает издание, 28-летний американец покинул Америку 7 января – за два дня до заседания суда по обвинениям в сексуальных насилиях над детьми. Недавно в Сети обнародовали видео, где Пуэлло-Мота в российском Ханты-Мансийске подписал контракт с армией РФ. До этого американец, вероятно, воевал в русской армии добровольцем. Пуэлло-Мота, как пишет издание, мог быть тем американцем, который на обнародованном в соцсетях видео "в знак дружбы" устанавливал американский флаг на руинах Авдеевки в феврале – после захвата захватчиками города.







