Еще одна страна предоставит Украине дальнобойные ракеты: подробности

Париж принял решение поставить Украине ракеты, которые позволят наносить удары в глубокий тыл врага. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время саммита НАТО в Вильнюсе сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время подхода к СМИ французский президент решил объявить о решении передать Украине дальнобойные ракеты, не указывая, о каком типе ракет идет речь.

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"Мы решили предоставить Украине новые ракеты, которые позволят бить в глубину (Ред. – тыла противника). Они будут применяться согласно достигнутым нами договоренностям", – заявил Макрон.

Президент добавил, что для Франции важно послать Украине сигнал о поддержке на фоне российского вторжения и о единстве НАТО.

Эммануэль Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь идет о ракетах SCALP "воздух-земля" – аналог Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.

Стоит напомнить, министр обороны Британии заявил, что точность Storm Shadow в Украине была "практически безошибочной".

Отметим, во вторник, 11 июля, стартовал двухдневный саммит НАТО. Украина будет в НАТО, работаем над алгоритмом членства, заявил в обращении президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что именно от нашей страны зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО. Он также анонсировал, что из Вильнюса для украинских воинов придут хорошие новости. Какие главные выводы касательно перспектив Украины на данном саммите можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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