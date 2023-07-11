logo

BTC/USD

30429.74

ETH/USD

1869.26

LTC/USD

97.50

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Еще одна страна предоставит Украине дальнобойные ракеты: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна страна предоставит Украине дальнобойные ракеты: подробности

Президент Франции Макрон подтвердил, что его страна предоставит Украине дальнобойные ракеты

сегодня, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Париж принял решение поставить Украине ракеты, которые позволят наносить удары в глубокий тыл врага. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время саммита НАТО в Вильнюсе сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Еще одна страна предоставит Украине дальнобойные ракеты: подробности

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время подхода к СМИ французский президент решил объявить о решении передать Украине дальнобойные ракеты, не указывая, о каком типе ракет идет речь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы решили предоставить Украине новые ракеты, которые позволят бить в глубину (Ред. – тыла противника). Они будут применяться согласно достигнутым нами договоренностям", – заявил Макрон.

Президент добавил, что для Франции важно послать Украине сигнал о поддержке на фоне российского вторжения и о единстве НАТО.

Эммануэль Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь идет о ракетах SCALP "воздух-земля" – аналог Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.

Стоит напомнить, министр обороны Британии заявил, что точность Storm Shadow в Украине была "практически безошибочной".

Отметим, во вторник, 11 июля, стартовал двухдневный саммит НАТО. Украина будет в НАТО, работаем над алгоритмом членства, заявил в обращении президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что именно от нашей страны зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО. Он также анонсировал, что из Вильнюса для украинских воинов придут хорошие новости. Какие главные выводы касательно перспектив Украины на данном саммите можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоит ли ждать сенсаций от саммита в Вильнюсе – что может решиться в последний момент.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!