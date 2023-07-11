Есть ли у мира понимание, что Украина будет в НАТО – что даст Киеву вильнюсский саммит

Во вторник, 11 июля, стартует двухдневный саммит НАТО. Украина будет в НАТО, работаем над алгоритмом членства, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что именно от нашей страны зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО. Он также анонсировал, что из Вильнюса для украинских воинов придут хорошие новости. Какие главные выводы касательно перспектив Украины на данном саммите можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

В мире, похоже, уже сложился консенсус, что альтернативы присоединению Украины к НАТО – нет

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что на данный момент украинский вопрос – ключевой в повестке дня вильнюсского саммита.

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Но именно Украина остается в приоритете", – уверен эксперт. "Есть, конечно, другие важные вопросы – такие как усиление присутствия сил НАТО в странах-членах восточной Европы, вопрос присоединения к Альянсу в ближайшем будущем Швеции

Он напоминает, что перед саммитом наша страна, прежде всего, усилиями президента, провела серьезную дипломатическую работу. Удалось добиться того, что две трети стран-членов НАТО (в блок сейчас входит 31 страна) одобряют будущее присоединение Украины к Альянсу. О чем подписаны соответствующие декларации.

"Украина обозначила евроатлантический курс как безальтернативный. А в сентябре 2022 года Киев подал официальную заявку на вступление в НАТО. И сейчас, за исключением безопасностных гарантий, согласно уставу НАТО (когда нападение на одного члена блока приравнивается к нападению на весь блок), Украину можно считать полноценным членом данного объединения, – считает Петр Олещук. – Наша страна берет участие во всех мероприятиях Альянса, налаживает взаимодействие по обмену данными разведок и так далее. Значительно возрос уровень совместимости войск НАТО и ВСУ на уровне вооружения".

Пока, продолжает эксперт, остается открытым вопрос непосредственного вхождения Украины в блок (из-за продолжающейся войны с Россией). Потому актуальна тема безопасностных гарантий на момент до этого самого вступления.

"В мире, похоже, уже сложился консенсус, что альтернативы присоединению Украины к НАТО – нет. В частности, недавно было обнародовано соответствующее письмо, подписанные рядом американских ученых, военных, дипломатов. Там подчеркивается, что Украина должна на саммите получить четкую перспективу вступления в Альянс. И такая мысль сейчас становится мейнстримом. При этом и Украина, и Запад понимают, что до окончания войны наша страна не сможет стать полноценным членом НАТО. Но может получить приглашение туда. И начать процедуру, которая завершится после прихода мира", – поясняет эксперт.

Кроме того, отмечает он, Украина нуждается в конкретных программах, гарантирующих поставки нам необходимых вооружений и боеприпасов вплоть до нашей победы.

"Есть информация со стороны главы МИД Украины Кулеба и источников из НАТО, что имеется принципиальное согласие об избавлении нас от необходимости ПДЧ. То есть, мы получим возможность вступить в НАТО по упрощенной процедуре. Это серьезный сигнал, равно как создание Совета Украина-НАТО, первое заседания которого ожидается 12 июля с участием президента Зеленского. Но очевидно, что Украина ожидает конкретики. Четкого понимания, как именно мы можем стать членом НАТО вскоре после окончания войны. И, похоже, еще продолжается дипломатическая работа касательно четких формулировок и наполнения их конкретным смыслом. Общая картина уже ясна, но некие мазки могут внести существенные изменения в итоговое содержание", – констатирует Петр Олещук.

Этот саммит, хотя и не принесет всего нужного, но будет шагом в правильном направлении, формируя правильную повестку

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает следующим образом:

"Скорее всего, результат будет состоять в обязательствах НАТО практически поддержать Украину на длительный период и в форсировании понятного механизма вступления нашей страны в Альянс в обход Плана действий по членству".

Очень многое, по мнению эксперт, будет зависеть от практики – решения насчет поставок серьезных объемов дальнобойных ракет, бомб, и авиации.

"Этот саммит, хотя и не принесет всего нужного, но будет шагом в правильном направлении, формируя правильную повестку", – прогнозирует Александр Палий.

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