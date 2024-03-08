Это не блеф: Макрон назвал условие, когда Франция отправит войска в Украину

Отправка французских войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу. Такое заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал на встрече с парламентскими партиями. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, которого цитирует L'Independant.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

В то же время представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла утверждает, что "нет никаких ограничений и красных линий".

Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар рассказал, что "приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным". Руссель добавил, что Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", — отметил политик.

Отметим, ранее французский лидер заявил, что у французской поддержки Украины нет ни пределов, ни красных линий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон объяснил лидерам партий, что "нет никаких пределов" и "никаких красных линий" для поддержки Францией Украины, находящейся в состоянии войны с Россией. Стоит отметить, в последнее время французский лидер делает много громких заявлений о поддержке Западом Украины, призывая партнеров активнее поддерживать украинский народ в его борьбе с российским агрессором.

Так по информации издания "Bloomberg", Эммануэль Макрон на этой неделе готовится сделать важное заявление об обещании поддержать предложение Чехии о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины. Хотя еще не так давно Париж выступал против того, чтобы поддержать такое решение.



