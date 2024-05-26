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"Европа может умереть": Макрон сделал новое заявление о решающем моменте для ЕС

Европа имеет врагов внутри и извне, заявил Макрон.

сегодня, 20:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Европы множество врагов, которые могут привести к ее "смерти". Он отметил, что это угрозы как внешние, так и внутренние.

"Европа может умереть": Макрон сделал новое заявление о решающем моменте для ЕС

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Об этом сообщает France 24, описывая выступление Макрона на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию конституции ФРГ. По словам президента, новые угрозы возникают в быстро меняющемся мире после начала российского вторжения в Украину.

"У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов", — сказал он.

Он подчеркнул, что Европа переживает критический момент, который определит будущее.

"Я действительно считаю, что наша Европа может умереть", — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что основные угрозы возникают из-за российского вторжения в Украину, роста популярности праворадикальных партий и проблем, связанных с изменением климата.

В воскресенье Макрон начал государственный визит в Германию, который продлится до вторника, 28 мая. Это первый за 24 года государственный визит французского лидера в эту страну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон снова раскритиковал Путина . Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике российского диктатора Владимира Путина за то, что тот отклонил предложение о перемирии во время Олимпийских игр. Как сообщает портал "Комментарии", об этом французский лидер заявил в интервью "CNBC".

Эммануэль Макрон заявил, что подобная позиция российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что он не готов к перемирию. Президент Франции считает, что сейчас Владимир Путин имеет конкретное предложение по миру, но отвергает его, не готов даже попытаться прекратить огонь и начать диалог о мире.

 



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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 19:57

Клоун! Краще б придивився до божих. Наприклад, на відео ми бачимо, що працівники Епіцентру спокійно працюють до останнього. Так вони працювали і в Маріуполі Авдіївці тощо. Це тому, що там працює система штрафів і вирахувань. Для юдейців немає правил, ми чужі один одному. Юдейці не вважають чимось поганим дурити інші народи. Гереги ще у 90-х мали Ельдорадо в яких продавали не кондиційній товар, а гарантії не виконували. Зараз вони заробили криваві срібняки, а чимось допомогли постраждалим/загиблим працівникам? В історії відсутні взагалі приклади благодійності божих.


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