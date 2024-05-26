"Европа может умереть": Макрон сделал новое заявление о решающем моменте для ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Европы множество врагов, которые могут привести к ее "смерти". Он отметил, что это угрозы как внешние, так и внутренние.

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Об этом сообщает France 24, описывая выступление Макрона на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию конституции ФРГ. По словам президента, новые угрозы возникают в быстро меняющемся мире после начала российского вторжения в Украину.

"У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов", — сказал он.

Он подчеркнул, что Европа переживает критический момент, который определит будущее.

"Я действительно считаю, что наша Европа может умереть", — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что основные угрозы возникают из-за российского вторжения в Украину, роста популярности праворадикальных партий и проблем, связанных с изменением климата.

В воскресенье Макрон начал государственный визит в Германию, который продлится до вторника, 28 мая. Это первый за 24 года государственный визит французского лидера в эту страну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон снова раскритиковал Путина . Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике российского диктатора Владимира Путина за то, что тот отклонил предложение о перемирии во время Олимпийских игр. Как сообщает портал "Комментарии", об этом французский лидер заявил в интервью "CNBC".

Эммануэль Макрон заявил, что подобная позиция российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что он не готов к перемирию. Президент Франции считает, что сейчас Владимир Путин имеет конкретное предложение по миру, но отвергает его, не готов даже попытаться прекратить огонь и начать диалог о мире.



