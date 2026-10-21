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Европа проверяет российский след в беспорядках: мог ли Путин поджечь Францию

Регуляторы и спецслужбы изучают распространение роликов о насилии и мародёрстве, однако подтверждений того, что иностранные государства организовали беспорядки, пока нет

21 октября 2026, 15:23
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Кравцев Сергей

Европейские власти проверяют, пытались ли иностранные государства повлиять на беспорядки во Франции и вспышки насилия в других странах региона. Особое внимание уделяется возможным российским информационным операциям. Об этом сообщает Financial Times.

Европа проверяет российский след в беспорядках: мог ли Путин поджечь Францию

Беспорядки во Франции. Фото: из открытых источников

По данным издания, пророссийские и ультраправые аккаунты распространяли видео с насилием и мародёрством, способные усилить ощущение хаоса. Аналитики также обнаружили признаки возможного информационного влияния со стороны Ирана и Алжира. При этом доказательств того, что иностранные государства организовали беспорядки или существенно определяли их ход, пока не представлено.

Исследователь дезинформации парижского Института политических исследований Sciences Po Давид Колон заявил, что связанные с Кремлём лидеры мнений распространяли ложные сообщения. Среди упомянутых им ресурсов – аккаунты, которые связывают с кампанией "Шторм-1516", и сеть влияния "Матрешка". Однако, по оценке исследователя, эти участники не были инициаторами демонстраций.

Одним из примеров стала видеозапись протестующих с фейерверками, набравшая почти шесть миллионов просмотров в соцсети X. Позднее выяснилось, что кадры были сняты не во Франции, а в Тбилиси во время протестов 2024 года.

Европейские правительства поручили спецслужбам выяснить, могли ли российские агенты способствовать эскалации насилия. Еврокомиссия также обсуждала с французскими властями взаимодействие с X, Instagram и TikTok. Платформы призывают реагировать на публикации, связанные с мародёрством и продажей предположительно похищенных товаров.

В Брюсселе предупредили, что при возникновении системных рисков и отсутствии сотрудничества со стороны платформ Еврокомиссия может принять меры.

В то же время представители европейских спецслужб призывают не сводить причины беспорядков исключительно к внешнему вмешательству. Среди возможных факторов называют недовольство государственными институтами и политическую радикализацию. Расследование во Франции продолжается, а масштабы возможного иностранного влияния ещё предстоит установить.

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Источник: https://www.ft.com/content/d95609cd-1bb9-4995-937b-875277de3a42
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