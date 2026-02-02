Европа на 100% обеспечивает финансовой помощью Украину, но это не значит, что европейцы отказываются от прямого диалога с Путиным. Они нуждаются в нем и считают его необходимым. Об этом в интервью Liberation заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро: из открытых источников

Топ-дипломат Франции пояснил, что сейчас Европе нужен прямой контакт с Россией для того, чтобы отстаивать собственные интересы.

"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", – отметил министр.

В то же время, как пояснил Барро, по наблюдениям Франции, глава Кремля Владимир Путин пока не проявляет никаких признаков реального желания двигаться к миру. В частности, это подтверждают последние обстрелы РФ по мирному населению. Среди них – обстрел пассажирского поезда "Барвенково – Львов, Чоп", которые Барро назвал военным преступлением.

Кроме этого, глава МИД Франции, заверил в поддержке Украины во время войны.

"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы ... Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", – высказался Жан-Ноэль Барро.

в Кремле отмечается как положительный сигнал заявления Рима, Парижа и Берлина о необходимости вести диалог с Российской Федерацией, которую называют агрессором. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В то же время в Москве резко отреагировали на позицию Лондона, назвав ее "деструктивной". По словам Пескова, Великобритания якобы "не готова делать никаких шагов по установлению мира". Представитель Кремля добавил, что в настоящее время европейские столицы не обращались в Москву с просьбой об официальных контактах. В свою очередь, Россия поддерживает коммуникацию с Вашингтоном, в то время как переговоров с ЕС пока нет.



