logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Европе нужен прямой диалог с Путиным: что заявили в Париже
commentss НОВОСТИ Все новости

Европе нужен прямой диалог с Путиным: что заявили в Париже

Как пояснил глава МИД Франции Барро, глава Кремля Владимир Путин пока не проявляет никаких признаков реального желания двигаться к миру

2 февраля 2026, 06:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европа на 100% обеспечивает финансовой помощью Украину, но это не значит, что европейцы отказываются от прямого диалога с Путиным. Они нуждаются в нем и считают его необходимым. Об этом в интервью Liberation заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Европе нужен прямой диалог с Путиным: что заявили в Париже

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро: из открытых источников

Топ-дипломат Франции пояснил, что сейчас Европе нужен прямой контакт с Россией для того, чтобы отстаивать собственные интересы.

"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", – отметил министр.

В то же время, как пояснил Барро, по наблюдениям Франции, глава Кремля Владимир Путин пока не проявляет никаких признаков реального желания двигаться к миру. В частности, это подтверждают последние обстрелы РФ по мирному населению. Среди них – обстрел пассажирского поезда "Барвенково – Львов, Чоп", которые Барро назвал военным преступлением.

Кроме этого, глава МИД Франции, заверил в поддержке Украины во время войны.

"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы ... Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", – высказался Жан-Ноэль Барро.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле отмечается как положительный сигнал заявления Рима, Парижа и Берлина о необходимости вести диалог с Российской Федерацией, которую называют агрессором. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В то же время в Москве резко отреагировали на позицию Лондона, назвав ее "деструктивной". По словам Пескова, Великобритания якобы "не готова делать никаких шагов по установлению мира". Представитель Кремля добавил, что в настоящее время европейские столицы не обращались в Москву с просьбой об официальных контактах. В свою очередь, Россия поддерживает коммуникацию с Вашингтоном, в то время как переговоров с ЕС пока нет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.liberation.fr/international/trump-iran-ukraine-pour-le-ministre-jean-noel-barrot-leurope-peut-resister-a-la-brutalisation-du-monde-20260201_Q536XJV7XRCYZFXERUORUF3FLQ/
Теги:

Новости

Все новости