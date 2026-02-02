Європі потрібен прямий діалог із Путіним: що заявили у Парижі

Європа на 100% забезпечує фінансову допомогу Україні, але це не означає, що європейці відмовляються від прямого діалогу з Путіним. Вони потребують його і вважають його необхідним. Про це в інтерв'ю Liberation заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барро.

Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барро. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат Франції пояснив, що зараз Європі потрібний прямий контакт із Росією для того, щоб відстоювати власні інтереси.

"Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому", — зазначив міністр.

У той же час, як пояснив Барро, за спостереженнями Франції, глава Кремля Володимир Путін поки що не виявляє жодних ознак реального бажання рухатися до миру. Зокрема, це підтверджують останні обстріли РФ щодо мирного населення. Серед них – обстріл пасажирського потягу "Барвінкове – Львів, Чоп", який Барро назвав військовим злочином.

Окрім цього, глава МЗС Франції запевнив у підтримці України під час війни.

"Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить із Європи... Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців", – висловився Жан-Ноель Барро.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі відзначається як позитивний сигнал заяви Риму, Парижа та Берліна про необхідність вести діалог з Російською Федерацією, яку називають агресором. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Водночас у Москві різко відреагували на позицію Лондона, назвавши її "деструктивною". За словами Пєскова, Великобританія нібито "не готова робити жодних кроків щодо встановлення миру". Представник Кремля додав, що наразі європейські столиці не зверталися до Москви з проханням про офіційні контакти. У свою чергу, Росія підтримує комунікацію з Вашингтоном, тоді як переговорів з ЄС поки що немає.



