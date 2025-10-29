Европейская страна приняла на вооружение новые ракеты с ядерными боеголовками

Франция приняла на вооружение новейшие ракеты с ядерными боеголовками. Об этом пишет BILD . Речь идет о новом поколении межконтинентальных баллистических ракет для атомных подлодок. Ввод в эксплуатацию третьей модификации ракеты M51 – "важный шаг в модернизации" французских ядерных сил, заявило французское министерство обороны.

Эти ракеты оснащены современными ядерными боеголовками. Они значительно превосходят предыдущие версии по дальности и точности, утверждают военные.

Франция располагает четырьмя атомными подводными лодками, каждая из которых несет баллистические ракеты. Одна лодка постоянно находится в боевой готовности в секретном месте под водой, чтобы в случае нападения на Францию нанести ответный ядерный удар.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны России закупило 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр", которые должны быть оборудованы ядерной боевой частью. Об этом сообщает портал "Милитарный", ссылаясь на документацию.

Исполнителем контракта указано российское конструкторское бюро "Новатор", уже находящееся под санкциями ЕС за поставку крылатых ракет. По документам, выполнить заказ должны в период 2024-2026 годов. В закупочных бумагах фигурирует формулировка "специальная боевая часть", которая традиционно используется для описания боевой части, адаптированной под ядерную боеголовку. Именно это и вызывает беспокойство у экспертов и наблюдателей.