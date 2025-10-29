Франція прийняла на озброєння нові ракети з ядерними боєголовками. Про це пише BILD. Йдеться про нове покоління міжконтинентальних балістичних ракет для атомних підводних човнів. Введення в експлуатацію третьої модифікації ракети M51 — "важливий крок у модернізації" французьких ядерних сил, заявило французьке міністерство оборони.

Європейська країна прийняла на озброєння нові ракети з ядерними боєголовками

Ці ракети оснащені сучасними ядерними боєголовками. Вони значно перевершують попередні версії щодо дальності та точності, стверджують військові.

Франція має в своєму розпорядженні чотири атомні підводні човни, кожен з яких несе балістичні ракети. Один човен постійно знаходиться в бойовій готовності в секретному місці під водою, щоб у разі нападу на Францію завдати ядерного удару у відповідь.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони Росії закупило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр", які мають бути обладнані ядерною бойовою частиною. Про це повідомляє портал "Мілітарний", посилаючись на документацію.

Виконавцем контракту зазначене російське конструкторське бюро "Новатор", яке вже перебуває під санкціями ЄС за постачання крилатих ракет. За документами, виконати замовлення мають у період 2024–2026 років. У закупівельних паперах фігурує формулювання "спеціальна бойова частина", що традиційно вживається для опису бойової частини, адаптованої під ядерну боєголовку. Саме це й викликає занепокоєння у експертів і спостерігачів.