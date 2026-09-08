Эйфелева башня закрылась из-за скандала с сотрудницами во время визита индуистов

Эйфелева башня в Париже временно прекратила работу после протеста сотрудников. Причиной стал скандал вокруг частного визита индуистской делегации, во время которого женщин-сотрудниц, по словам представителей профсоюза, попросили покинуть рабочие места.

Эйфелева башня в Париже, Франция. Фото: nuno_lopes / Pixabay

Что произошло на Эйфелевой башне

Инцидент произошёл в субботу, когда достопримечательность посетили около 100 человек, связанных с индуистской организацией BAPS. По словам профсоюзного представителя Дианы Давуан, во время прохода делегации сотрудниц попросили отойти от рабочих мест, а на их позиции поставили мужчин.

Сотрудники башни возмутились произошедшим и заявили, что подобные требования недопустимы. Управляющая Эйфелевой башней компания SETE признала, что просьбу ограничить контакты посетителей с женщинами не следовало выполнять, и извинилась перед персоналом.

На фоне разгоревшегося скандала сотрудники Эйфелевой башни провели собрание и фактически приостановили работу объекта. Из-за протеста открытие Эйфелевой башни для туристов было отложено.

Делегация отрицает намеренное исключение женщин

BAPS заявила, что визит организовали в ранние часы, чтобы большая группа не мешала другим посетителям. Представители организации также заявили, что, насколько им известно, никому не запрещали находиться на территории башни, и принесли извинения за возможные неудобства.

Ситуацией занялись парижские власти. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил о необходимости расследования обстоятельств инцидента.

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