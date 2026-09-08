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Ейфелева вежа закрилася через скандал зі співробітницями під час візиту індуїстів

Працівники Ейфелевої вежі оголосили протест після інциденту під час візиту індуїстської делегації.

8 вересня 2026, 11:31
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Сергій Кречмаровський

Ейфелева вежа в Парижі тимчасово припинила роботу після протесту співробітників. Причиною став скандал навколо приватного візиту індуїстської делегації, під час якого жінок-співробітниць, за словами представників профспілки, попросили залишити робочі місця.

Ейфелева вежа закрилася через скандал зі співробітницями під час візиту індуїстів

Ейфелева вежа в Парижі, Франція. Фото: nuno_lopes / Pixabay

Що сталося на Ейфелевій вежі

Інцидент стався в суботу, коли визначну пам'ятку відвідали близько 100 осіб, пов'язаних з індуїстською організацією BAPS. За словами профспілкового представника Діани Давуан, під час проходу делегації співробітниць попросили відійти від робочих місць, а на їхні позиції поставили чоловіків.

Співробітники вежі обурилися і заявили, що подібні вимоги неприпустимі. Компанія SETE, яка керує Ейфелевою вежею, визнала, що прохання обмежити контакти відвідувачів із жінками не слід було виконувати, і вибачилася перед персоналом.

На тлі скандалу, що розгорівся, співробітники Ейфелевої вежі провели збори і фактично призупинили роботу об'єкта. Через протест відкриття Ейфелевої вежі для туристів було відкладено.

Делегація заперечує навмисне вилучення жінок

BAPS заявила, що візит організували в ранній час, щоб велика група не заважала іншим відвідувачам. Представники організації також заявили, що, наскільки їм відомо, нікому не забороняли перебувати на території вежі, і вибачилися за можливі незручності.

Ситуацією зайнялася паризька влада. Заступник мера Парижа Еммануель Грегуар заявив про необхідність розслідування обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що в США оголосили небувале "полювання".



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Джерело: https://www.euronews.com/my-europe/2026/09/07/eiffel-tower-closes-as-staff-strike-after-female-employees-made-invisible-for-hindu-group-
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