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Флаг ЕС сняли с Триумфальной арки в Париже: что стало причиной

Флаг ознаменовал начало председательства Франции в ЕС

сегодня, 10:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Большое знамя Европейского Союза, прикрепленное к Триумфальной арке в Париже в пятницу, 31 декабря, чтобы отметить начало шестимесячного председательства Франции в блоке, было снято в воскресенье, 2 января, после того, как вызвало возмущение со стороны ультраправых и правых. Об этом сообщает Reuters.

Флаг ЕС сняли с Триумфальной арки в Париже: что стало причиной

Европейский флаг развевается под Триумфальной аркой в знак празднования начала председательства Франции в Европейском Союзе - Reuters

Младший министр европейских дел Клеман Бон, который в пятницу, 31 декабря, заявил, что флаг останется "несколько дней", наконец сообщил, что его сняли, как и планировалось.

"Было запланировано, что флаг будет снят в это воскресенье, мы не установили точное время", — сказал Бон радио France Inter.

Бон отверг идею, что правительство уступило после того, как лидер ультраправых Марин Ле Пен в субботу, 1 января, заявила, что обратится в Государственный совет Франции с просьбой удалить флаг ЕС.

"Правительство было вынуждено снять флаг ЕС с Триумфальной арки, что стало замечательной патриотической победой в начале 2022 года. Мы не отступили, не было изменений в плане... Я вполне предполагаю, что судьба Франции в Европе", — сказала Ле Пен в воскресенье, 2 января.

Президент Франции Эммануэль Макрон, еще не сказавший, будет ли он баллотироваться на переизбрание в апреле, победил Ле Пен во втором туре 2017 года со счетом 66%-34%.

Большинство опросов показывают, что на предстоящих президентских выборах между ними будет матч-реванш, и ожидается, что Макрон снова выиграет, хотя и с меньшим отрывом.

Как сообщали ранее "Комментарии", китайский чиновник заявил, что действия ЕС в конце концов повредят европейскому народу. Чиновник сообщил, что Европа имеет "когнитивный раскол" в своей политике по отношению к Китаю, пытаясь быть как партнером, так и одновременно оппонентом.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-flag-removed-arc-de-triomphe-after-causing-stir-2022-01-02/
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