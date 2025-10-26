Фото загадочного мужчины после ограбления в Лувре стало вирусным: что привлекло внимание

После громкого ограбления в парижском Лувре фотография загадочного мужчины в шляпе и пальто произвела настоящий фурор в соцсетях. Пользователи массово распространяют снимок, предполагая, что на нем детектив, расследующий кражу коронных драгоценностей.

Фото загадочного мужчины после ограбления в Лувре. Фото: Associated Press

19 октября 2025 года в Париже произошло дерзкое ограбление, когда из Лувра похитили часть французских коронных драгоценностей. Сразу после инцидента фотограф Тибо Камю снял сцену у заблокированного входа в музей, где работали правоохранители. На фото попал хорошо одетый мужчина в пальто, пиджаке, галстуке и фетровой шляпе, который спокойно проходил мимо полицейских.

Изображение стало одним из самых популярных в международной ленте Associated Press.

"Он появился передо мной, я его увидел, я сделал фото. Он прошел мимо и ушел", — рассказал Камю журналистам.

В соцсетях фото быстро стало вирусным. Одно из сообщений в платформе X набрало более 5,6 млн просмотров, где мужчину назвали "настоящим французским детективом, расследующим кражу в Лувре". Другие пользователи сравнили его с героями фильмов-нуар 1940-х годов, загадочным, сдержанным и одновременно элегантным персонажем.

Однако автор снимка опроверг эти версии, отметив, что у мужчины не было признаков полицейского и, вероятно, он просто покидал территорию музея после эвакуации.

"Он не выглядел как офицер. Думаю, это просто прохожий. Но его образ действительно придал сцене кинематографичности", — объяснил Камю.

Интересно отреагировала и прокуратура Парижа, отказавшаяся раскрывать тайну о мужчине.

"Мы хотели бы сохранить интригу живой", — говорится в ответе на запрос Associated Press.

