Фото загадочного мужчины после ограбления в Лувре стало вирусным: что привлекло внимание

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
После громкого ограбления в парижском Лувре фотография загадочного мужчины в шляпе и пальто произвела настоящий фурор в соцсетях. Пользователи массово распространяют снимок, предполагая, что на нем детектив, расследующий кражу коронных драгоценностей.
Фото загадочного мужчины после ограбления в Лувре. Фото: Associated Press
19 октября 2025 года в Париже произошло дерзкое ограбление, когда из Лувра похитили часть французских коронных драгоценностей. Сразу после инцидента фотограф Тибо Камю снял сцену у заблокированного входа в музей, где работали правоохранители. На фото попал хорошо одетый мужчина в пальто, пиджаке, галстуке и фетровой шляпе, который спокойно проходил мимо полицейских.
Изображение стало одним из самых популярных в международной ленте Associated Press.
В соцсетях фото быстро стало вирусным. Одно из сообщений в платформе X набрало более 5,6 млн просмотров, где мужчину назвали "настоящим французским детективом, расследующим кражу в Лувре". Другие пользователи сравнили его с героями фильмов-нуар 1940-х годов, загадочным, сдержанным и одновременно элегантным персонажем.
Фото загадочного мужчины после ограбления в Лувре. Фото: Associated Press
Однако автор снимка опроверг эти версии, отметив, что у мужчины не было признаков полицейского и, вероятно, он просто покидал территорию музея после эвакуации.
Интересно отреагировала и прокуратура Парижа, отказавшаяся раскрывать тайну о мужчине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в ограблении Лувра.
Также "Комментарии" писали, что на фото с саммита Трампа и Путина увидели "путешественника во времени".