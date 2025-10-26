Фото загадкового чоловіка після пограбування у Луврі стало вірусним: що привернуло увагу

Рубрики
Після гучного пограбування у паризькому Луврі фотографія загадкового чоловіка у капелюсі та пальті викликала справжній фурор у соцмережах. Користувачі масово поширюють знімок, припускаючи, що на ньому детектив, який розслідує крадіжку коронних коштовностей.
Фото загадкового чоловіка після пограбування у Луврі. Фото: Associated Press
19 жовтня 2025 року у Парижі сталося зухвале пограбування, коли з Лувру викрали частину французьких коронних коштовностей. Одразу після інциденту фотограф Тібо Камю зняв сцену біля заблокованого входу до музею, де працювали правоохоронці. На фото потрапив добре вдягнений чоловік у пальті, піджаку, краватці та фетровому капелюсі, який спокійно проходив повз поліцейських.
Зображення стало одним із найпопулярніших у міжнародній стрічці Associated Press.
У соцмережах фото швидко стало вірусним. Один із дописів у платформі X набрав понад 5,6 млн переглядів, де чоловіка назвали "справжнім французьким детективом, який розслідує крадіжку у Луврі". Інші користувачі порівняли його з героями фільмів-нуар 1940-х років, загадковим, стриманим і водночас елегантним персонажем.
Проте автор знімка спростував ці версії, зазначивши, що чоловік не мав ознак поліцейського і, ймовірно, просто залишав територію музею після евакуації.
Цікаво відреагувала і прокуратура Парижа, яка відмовилася розкривати таємницю про чоловіка.
