Фото загадкового чоловіка після пограбування у Луврі стало вірусним: що привернуло увагу

Після гучного пограбування у паризькому Луврі фотографія загадкового чоловіка у капелюсі та пальті викликала справжній фурор у соцмережах. Користувачі масово поширюють знімок, припускаючи, що на ньому детектив, який розслідує крадіжку коронних коштовностей.

Фото загадкового чоловіка після пограбування у Луврі. Фото: Associated Press

19 жовтня 2025 року у Парижі сталося зухвале пограбування, коли з Лувру викрали частину французьких коронних коштовностей. Одразу після інциденту фотограф Тібо Камю зняв сцену біля заблокованого входу до музею, де працювали правоохоронці. На фото потрапив добре вдягнений чоловік у пальті, піджаку, краватці та фетровому капелюсі, який спокійно проходив повз поліцейських.

Зображення стало одним із найпопулярніших у міжнародній стрічці Associated Press.

"Він з’явився переді мною, я його побачив, я зробив фото. Він пройшов повз і пішов", — розповів Камю журналістам.

У соцмережах фото швидко стало вірусним. Один із дописів у платформі X набрав понад 5,6 млн переглядів, де чоловіка назвали "справжнім французьким детективом, який розслідує крадіжку у Луврі". Інші користувачі порівняли його з героями фільмів-нуар 1940-х років, загадковим, стриманим і водночас елегантним персонажем.

Проте автор знімка спростував ці версії, зазначивши, що чоловік не мав ознак поліцейського і, ймовірно, просто залишав територію музею після евакуації.

"Він не виглядав як офіцер. Думаю, це просто перехожий. Але його образ справді додав сцені кінематографічності", — пояснив Камю.

Цікаво відреагувала і прокуратура Парижа, яка відмовилася розкривати таємницю про чоловіка.

"Ми б воліли зберегти інтригу живою", — йдеться у відповіді на запит Associated Press.

